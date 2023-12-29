2023-й был годом судейских скандалов. 2024-й будет годом судейских скандалов

И это почти нормально.

19-я минута матча «Ливерпуль» – «Арсенал», Мартин Эдегор, наклоняясь (или падая), рукой останавливает мяч в штрафной – будто играет в баскетбол.

Это не пенальти, считает главный судья Крис Кавана.

Это не пенальти, подтверждает ВАР Дэвид Кут.

Это пенальти, считает Вильям Салиба, одноклубник Мартина Эдегора: «Да, конечно [была рука], но я не судья, и соперник должен смириться».

Это пенальти, считает эксперт Sky Sports Джейми Реднапп: «Поражен, что его не назначили».

Это не пенальти, поддерживает судей PGMOL (английский судейский надзор): «Дело в том, что рука двигалась по направлению к телу, а не мячу».

Это пенальти, считает бывший судья АПЛ Дермот Галлахер.

В 1970-х американский судья (не спортивный, а тот, что вершит правосудие) Марвин Франкель обратил внимание на проблему: приговоры в США поразительно непоследовательны. Например, два ранее не судимых мужчины, которые обналичили фальшивые чеки на 58,4 и 35,2 доллара соответственно, получили разные сроки: один – 15 лет тюрьмы, второй – 30 суток. Другой пример: за схожие хищения одного приговорили к 117 суткам, другого – к 20 годам.

Неизвестно, насколько преувеличил Франкель (и преувеличил ли вообще), но его анекдоты точно стоит воспринимать всерьез – потому что к нему прислушивался американский сенат, продумывая реформу судебной системы.

Примеры Франкеля приводятся в книге «Шум. Несовершенство человеческих суждений» Даниэля Канемана (написал еще одну хорошую книгу – «Думай медленно… Решай быстро»), Касса Р. Санстейна и Оливье Сибони. Авторы говорят об удивительной непоследовательности человеческих суждений и делятся примерами.

В 70-х пятидесяти американским судьям из разных округов предложили рассмотреть гипотетические дела – мысль Франкеля подтвердилась. Один мог дать торговцу героином год тюрьмы, второй – десять. В 80-х 208 судьям дали на рассмотрение 16 выдуманных дел, и только в 3 случаях они все сошлись в выборе типа наказания – тюрьма, но сроки снова варьировались. В некоторых делах – от полутора лет заключения до пятнадцати.

Еще удивительнее: этот статистический шум наблюдается как в группе судей, так и в решениях одного человека. Да-да, один и тот же американский судья мог вынести очень разные приговоры по схожим делам.

В книге есть анекдотичные детали исследований 80-х: судьи принимали более жесткие решения в понедельник после поражения местной футбольной команды (исследование тысяч решений судов по делам несовершеннолетних). Анализ 207 тысяч дел иммиграционных судов за четыре года выявил, что в жару у заявителей гораздо меньше шансов на политическое убежище.

Конечно, непоследовательность касается не только американских судей, но и вообще всех людей (вероятно, даже вас).

Британский исследователь когнитивной нейробиологии Итиэль Дрор просил дактилоскопистов сравнить одни и те же отпечатки пальцев с разницей в несколько недель – некоторые давали противоположные заключения. А при сопроводительных уточнениях типа «У этого человека алиби, пальцы вряд ли совпадут» специалист с большой вероятностью не видел совпадений, хотя прежде считал иначе. Дактилоскопистам из-за особенностей работы сложно вспомнить, что они уже видели эти снимки, и это повышает чистоту и ценность эксперимента.

Вывод? Если непоследовательность проявляется даже при судьбоносных решениях, то почему в футболе должно быть иначе?

За первую часть сезона в РПЛ и топовых лигах Европы назначили десятки пенальти за игру рукой и еще десятки не назначили. По многим мнения разошлись. Возможно, окажись вы на месте видеоассистента, вы бы тоже не порекомендовали назначать пенальти. А окажись он на вашем, так же изливал бы гнев в комментариях из-за несправедливого решения. На наши суждения влияет множество факторов (за кого мы болеем, когда и какие интерпретации правил прочли, что сказал комментатор, что происходит на поле и стадионе в целом), а особенно – в пограничных ситуациях.

Определение «пограничные» – ключевое. Это когда железно верного решения нет. Здравый смысл подсказывает одно, правила – другое, ситуация – третье.

Разброс мнений в некоторых вопросах – хорошо (например, когда вы выбираете рекламный слоган или логотип), но в некоторых (правосудие, футбольное судейство) серые зоны крайне нежелательны.

В американской судебной системе признали проблему непрозрачности и непоследовательности приговоров еще в 1970-х.

Тот же судья Марвин Франкель предложил решение: четкий алгоритм приговора и формула вычисления наказания. Идею приняли лишь частично, оставив судьям большой люфт. Но даже при сохранении пространства для интерпретации разброс приговоров сократился, в некоторых делах ожидаемая разница в решениях судей упала до 11%.

И тут возникла другая проблема – судьи запротестовали, им не нравились рамки, они требовали прежней свободы. В результате в 2005 году Верховный суд США сделал алгоритм необязательным, оставив как ориентир, которым можно пользоваться по желанию. Очевидный итог: статистический шум вернулся. Профессор права из Гарварда Кристал Янг обработала 400 тысяч уголовных дел и пришла к выводу: при обязательном алгоритме приговоры сурового судьи и среднестатистического различались на 2,8 месяца, без обязательного разница увеличилась вдвое.

Конечно, нецентрализованность исследований и различия в методиках сбора данных не позволяют точно высчитать влияние реформы. Но сложно отрицать, что единственный способ минимизировать пограничные ситуации – жесткие и четкие алгоритмы.

А теперь давайте перечитаем статью 12 правил игры в футбол, чтобы найти железную логическую цепочку.

Фол назначается, если футболист «намеренно касается мяча кистью/рукой... Например, перемещая кисть/руку по направлению к мячу. Считается, что игрок увеличил свое тело неестественно, если положение его кисти/руки не является следствием или не оправдано движением тела игрока в данной конкретной ситуации».

Несколько вопросов.

У всех ли одинаковое понимание, что такое намеренное касание мяча рукой?

Все ли понимают, что такое «неестественно увеличенное тело»? Где грань?

Когда движение руки оправдано движением тела, а когда – нет? (Кстати, рука Эдегора двигалась по направлению к мячу, но PGMOL объяснил: «Арсенал» спасло, что она двигалась и к телу. То есть: если рука двигается одновременно к телу и к мячу, то это не пенальти?)

Дают ли эти правила четкую и ясную картину, что такое игра рукой? Сомнительно.

Даже к самому определению «рука» от IFAB (организация, которая принимает правила футбола и те самые формулировки) есть вопросы: «Кисть и рука ниже нижней части подмышки являются частями тела, используемыми при возможном нарушении игры рукой».

Кисть и рука ниже нижней части подмышки… 🤔

На схеме граница различима, но при касании мяча плечом/рукой все усложняется – ведь мяч объемный предмет, и в большинстве случаев сложно сказать, вышел ли он за пределы подмышки, особенно если рука поднята.

В судейских скандалах мы часто виним конкретных людей, а еще хуже – технологию. Но виноват ли условный Дэвид Кут, что у каждого свое понятие о намеренной игре рукой? И виновата ли видеокамера и судейская рация, что в футболе такие сложные правила? Без Дэвида Кута (или любого другого его коллеги) было бы точно хуже. Да и без видеокамеры с рацией – тоже. Потому что ВАР как технология не придумывает правила и не интерпретирует их, а дает многоступенчатую проверку решений. Глупо спорить с тем, что страховка (когда есть дополнительный судья у монитора) – лучше, чем ее отсутствие.

Если после прочтения правила требуется его интерпретация и часовые семинары с пояснениями – скандалы и противоречия неизбежны. А ведь в футболе явная проблема не только с правилом игры рукой, но и другими (например, как отличить «безрассудный подкат» от обдуманный?).

Логичное предложение: нужно прописать судейские алгоритмы четче! Но это фантастически сложная задача. Вероятно, гораздо сложнее, чем даже отразить пенальти в финале ЧМ.

Потому что упрощенная стандартизация (усложненная – это нынешние правила определения игры рукой) создаст новые проблемы. Например, справедливее ли назначать пенальти за любое касание рукой? Да, в этом случае мы придем к единообразию, но получим море критики (как в случае с американской судебной системой) и, помучившись, вернемся в исходную точку.

Поэтому логичны два пути: нам, зрителям – спокойнее относиться к ошибкам и противоречиям, а составителям правил – ежедневно добиваться четкости формулировок. И, возможно, когда-нибудь наступит гармония.

Но даже если продумать все до мелочей, возможны форс-мажоры. Потому что люди ошибаются, и с этим ничего нельзя поделать. И пусть лучше они ошибаются в чем-то безобидном вроде футбола, чем в чем-то судьбоносном.

Фото: Gettyimages.ru/Marc Atkins, Rafa Babot, Julian Finney; East News/Craig Barritt / Getty Images via AFP