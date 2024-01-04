Тур АПЛ растянут на 10 дней. Чтобы у всех было по неделе отдыха

Но Кубки играют.

АПЛ ушла в небольшой отпуск – следующий тур начнут только через полторы недели.

И у него будет особая структура.

Десять дней на тур. Так отдыхают вместо Рождества

Оцените расписание 21-го тура АПЛ.

За первые три дня отыграют пять матчей, потом снова перерыв на четыре дня, остаток тура закроют еще за три дня. После АПЛ вернется к стандартной формуле – 2-3 дня на один тур.

В прошлом сезоне такой паузы не было из-за ЧМ-22 (вернулись под конец декабря, пришлось нагонять), а вот за сезон до этого такой перерыв тоже делали.

Причина проста – только в АПЛ и Серии А играли под новогодние праздники, но в Англии график жестче – с 4-го по 8 января там 1/32 финала Кубка, которая начинается сразу после матчей АПЛ. Итог – в отрезок с 21 декабря по 8 января уместилось три тура чемпионата и один этап Кубка. Получается, что к старту 21-го тура (13 января) футболисты оставались вообще без зимней паузы. Из-за этого и придумали трюк с растягиванием тура.

Тур разделили на десять дней, чтобы у каждой команды было по неделе отдыха после Кубка.

А как в других в топ-лигах?

Почти все вернулись.

● Серия А и не останавливалась. Ближайшие матчи – в эти выходные.

● Ла Лига отдыхала с 20 декабря, но сейчас в строю. Но расписание будет странным: в январе начнется Суперкубок Испании, участвуют «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Осасуна».

● Французская Лига 1 вернется 13 января: отыграют 8 игр за день, на следующий вечер – матч тура между «Лансом» и «ПСЖ».

● Бундеслига вернется уже 12-го числа: «Бавария» против «Хоффенхайма».

Фото: East News/Severin Aichbauer / APA-PictureDesk