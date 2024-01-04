Вы это видели?
Блог

Тур АПЛ растянут на 10 дней. Чтобы у всех было по неделе отдыха

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
болельщики болельщики
Кубок Англии Кубок Англии
Кубок английской лиги Кубок английской лиги
Футбол Футбол

Но Кубки играют.

АПЛ ушла в небольшой отпуск – следующий тур начнут только через полторы недели.

И у него будет особая структура.

Десять дней на тур. Так отдыхают вместо Рождества

Оцените расписание 21-го тура АПЛ. 

За первые три дня отыграют пять матчей, потом снова перерыв на четыре дня, остаток тура закроют еще за три дня. После АПЛ вернется к стандартной формуле – 2-3 дня на один тур.

В прошлом сезоне такой паузы не было из-за ЧМ-22 (вернулись под конец декабря, пришлось нагонять), а вот за сезон до этого такой перерыв тоже делали.

Причина проста – только в АПЛ и Серии А играли под новогодние праздники, но в Англии график жестче – с 4-го по 8 января там 1/32 финала Кубка, которая начинается сразу после матчей АПЛ. Итог – в отрезок с 21 декабря по 8 января уместилось три тура чемпионата и один этап Кубка. Получается, что к старту 21-го тура (13 января) футболисты оставались вообще без зимней паузы. Из-за этого и придумали трюк с растягиванием тура.

Тур разделили на десять дней, чтобы у каждой команды было по неделе отдыха после Кубка. 

А как в других в топ-лигах?

Почти все вернулись. 

Серия А и не останавливалась. Ближайшие матчи – в эти выходные. 

Ла Лига отдыхала с 20 декабря, но сейчас в строю. Но расписание будет странным: в январе начнется Суперкубок Испании, участвуют «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Осасуна».

● Французская Лига 1 вернется 13 января: отыграют 8 игр за день, на следующий вечер – матч тура между «Лансом» и «ПСЖ». 

Бундеслига вернется уже 12-го числа: «Бавария» против «Хоффенхайма». 

Фото: East News/Severin Aichbauer / APA-PictureDesk

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В заголовке "тур растянут на 9 дней". В первой же картинке "тур растянут на 10 дней". Пока статью делали, тур растянулся?))
+6
0
+6
Каждый раз, когда ты заходишь на sports, тур немного растягивается
+2
0
+2
РПЛ- вечный отдых)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий