Кроос остается в «Реале»! Убеждала даже мама

Фух, не заканчивает карьеру.

Инсайдер Фабрицио Романо обрадовал: Тони Кроос продлит контракт с «Реалом» до 2025 года. Между клубом и игроком уже все согласовано, осталось только поставить подпись.

Кроос уже много лет утверждал, что не рассматривает варианты с другими клубами – «Реал» останется последним клубом в карьере.

Тони долго раздумывал над продлением – это уже его фишка

Кроос никогда не хотел играть до 36-38 лет. Так в 2016-м он комментировал продление контракта с «Реалом»: «2022 год – хорошее время, чтобы остановиться. Думаю, закончу в 32-33 года, потому что не хочу оставаться в футболе слишком долго. Сейчас чувствую себя хорошо, я полон сил».

В 2019-м соглашение продлили еще на год, а в 2020-м Тони повторил мысль: «К моменту окончания контракта мне будет 33. Возможно, именно тогда я и закончу. Мне не нравится мысль об игре до 38 лет, это не для меня».

С лета 2022-го Кроос решил двигаться год за годом, оценивая физическое состояние и продлевая контракт максимум на сезон. Два года подряд немец просил у «Мадрида» время на размышление до февраля-марта, прежде чем ответить на предложение.

The Athletic писал, что «Реал» всегда с уважением относился к позиции Крооса и давал понять игроку, что он может поставить подпись под новым контрактом в любой момент. Флорентино Перес и гендиректор Хосе Анхель Санчес очень ценят немца и никогда не хотели его отпускать.

Аналогичного мнения и Карло Анчелотти: «Кроос – легенда «Реала». Он все еще один из лучших полузащитников мира. Мы все хотим, чтобы он остался. Он очень важен для нас. Но решение будет принимать сам Тони. У игрока должны быть яйца, чтобы завершить карьеру в такой форме. Он невероятен».

В этом сезоне Кроос традиционно взял паузу и хотел оценить физическое состояние перед тем, как принимать решение о будущем. Помимо руководства клуба и Анчелотти, продолжить карьеру убеждали и близкие: например, дедушка и мама. Про желание дедушки Тони рассказал сам, а вот мама Биргит Каммер пришла на подкаст Тони и его брата Феликса, где не скрывала пожеланий:

«Будь у меня возможность о чем-то попросить, я бы пожелала тебе хорошо отдохнуть летом, а потом начать последний сезон в «Реале». Ты сделаешь счастливым тренера и партнеров по команде. Думаю, что Леона (сын) тоже, а также многих других. Но самое главное, чтобы ты был счастлив, каким бы ни было твое решение».

В феврале Кроос сам намекнул на продление контракта, а в марте вернулся в сборную

Если всю осень и большую часть зимы продление Крооса было большой интригой, а сам игрок очень уклончиво отвечал на любые вопросы о будущем, то февральская пресс-конференция перед игрой с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов намекнула.

«Всегда говорил, что 32 года – возраст для завершения карьеры. Меня удивляет моя мотивация. Я начал в 17 лет в «Баварии» и думал, что остановлюсь в 32. Но сейчас я все еще хочу играть, побеждать. Сейчас я еще более мотивирован, чем когда-либо. Я забочусь о теле каждый день, чтобы играть каждые три дня и, думаю, нахожусь в прекрасных физических кондициях. Я получаю удовольствие», – обрадовал Кроос.

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Через несколько дней Кроос объявил о возвращении в сборную Германии спустя три года, чем еще раз подтвердил слова о мотивации:

«Нагельсманн связался со мной и спросил, могу ли я представить возвращение в сборную, но, если честно, до разговора с ним я об этом не думал. Мы договорились, что я возьму эту идею на заметку и потом мы посмотрим, что получится. С каждым разговором я убеждался все больше и больше. Поэтому мне хотелось принять решение заблаговременно, чтобы не заставлять никого ждать. Чувствую себя превосходно и готов помочь сборной».

Возвращение Тони в марте получилось эффектным: Германия одержала две победы – над Францией и Нидерландами. В обоих встречах Кроос оформил по голевой передаче и был одним из лучших у немцев.

Впереди Евро-2024 и как минимум еще один сезон за «Реал». К моменту окончания следующего сезона Тони будет 35 лет.

Может быть, все же поиграет до 38?

Возвращение Крооса в сборную Германии – восторг

Телеграм-канал автора: La Saeta Rubia

Фото: East News /Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP; Christian Charisius/dpa, IMAGO/Alberto Gardin, Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency, IMAGO/imago-images.de/Global Look Press