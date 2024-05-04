Чемпионский матч «Реала»: Куртуа вернулся спустя год, Джуд забил 18-й!

И очень классный Начо.

3:0 – «Реал» спокойно разобрался с «Кадисом» на «Сантьяго Бернабеу» и стал чемпионом Ла Лиги! Оформить титул сегодня помогла победа «Жироны» над «Барсой» (4:2).

Вот что происходило в Мадриде.

Куртуа вернулся в ворота – спустя 335 дней

Главный сюжет – возвращение Тибо Куртуа. Большую часть сезона он пропустил в лазарете: сначала из-за разрыва крестов, в марте вылетел еще раз – травма мениска. Казалось, бельгиец не вернется в этом сезоне, но восстановление прошло быстрее, чем ожидал медицинский штаб.

И вот Куртуа снова на поле. Это его первый официальный матч за 335 дней – почти год.

Тибо был хорош: сделал два сейва, сразу после которых «Реал» запускал голевые атаки. Сухой матч – тоже приятно. «Тибо – важная фигура для нас. Вернулся и преуспел во многих аспектах», – радовался Анчелотти.

Только выбить Лунина у Куртуа пока не выйдет, с «Баварией» точно сыграет Андрей: «Куртуа получит время с «Кадисом», но против «Баварии» в воротах будет Лунин. Дальше – посмотрим», – подтвердил тренер.

Забавно, что Marca обещала игровые минуты с «Кадисом» и для Кепы. Но Аррисабалага на поле так и не вышел.

«Это очень хороший день, – счастлив Тибо. – Рад снова почувствовать себя вратарем. Почувствовать вкус победы».

Джуд снова забил – на фоне критики

Испанские медиа считают, что Беллингем провел плохой матч с «Баварией». Анчелотти не согласен: англичанин просто еще не до конца восстановился после болезни.

Джуд начал с «Кадисом» на скамейке, но вышел на 66-й минуте. И всего через две минуты отличился с паса Браима.

Диас провел несколько неудачных матчей в апреле, а в игре с «Кадисом» снова сиял – шикарный гол после паса Модрича и голевая на Джуда. Итог – звание лучшего игрока встречи. Пробил отметку в 10 голов за сезон. Пятый из состава «Мадрида», кто смог это сделать.

Беллингем забил 18-й мяч в Ла Лиге, больше только у Артема Довбика из «Жироны» – 20 голов (украинец играет чаще). Англичанин сейчас много отдыхает перед ЛЧ – приоритеты «Мадрида» давно расставлены.

Начо добил «Кадис». Ласт-дэнс капитана?

Уже в добавленное время «Мадрид» уложил третий – забил Хоселу, голевую отдал Начо. Оцените, где оказался защитник:

Не пожадничал.

Начо уже определился, что покинет «Реал» в конце сезона. Marca пишет, что решение капитана укрепилось в матче против «Баварии»: не понял раннюю замену на Камавинга. Не прошло недели – и вот хороший матч с «Кадисом».

После голевой «Сантьяго Бернабеу» в течение нескольких секунд распевал имя Начо. Красиво.

Чемпионы!

«Реал» – чемпион! Лишь одно поражение, 27-й трофей Анчелотти 👏

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Фото: Gettyimages.ru /Florencia Tan Jun; IMAGO/Alberto Gardin/IPA Sport/imago-images.de/Global Look Press