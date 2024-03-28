Возвращение Крооса в сборную Германии – восторг

Эмоции и разбор от Лукомского.

«Меня потрясает, что в 34 года он способен делать такие вещи на поле. Он прирожденный лидер. За ним приятно следовать».

«Такие игроки способны показывать топ-уровень в 30, 40 и даже 50 лет. Он всегда знает, что делать с мячом».

«Считаю его королем фундаментальных аспектов футбола – контроля и передач».

«Он последний, кому стоило уходить из сборной».

Все эти слова сказаны не за последнюю неделю, а в 2005-м – по мотивам возвращения Зинедина Зидана в сборную Франции. Высказывались Вилли Саньоль, Роберто Карлос, Мишель Платини и Лилиан Тюрам (перечислены в порядке приведения цитат). Тогда Зизу покидал национальную команду из-за потери мотивации, но грандиозно вернулся под ЧМ-2006.

Согласитесь, легко перепутать? Похож и контекст (явный лидер был вне сборной, а теперь вернулся), и ключевые качества (контроль, спокойствие, игра в пас), и эффект на партнеров (они нуждались в фигуре вожака, а Кроос подходит и ментально, и по стилю игры – всегда откроется и выручит в трудной ситуации).

Да-да, у них разные позиции. Нынешний Кроос – глубинный плеймейкер. Зидан был свободным созидателем. На самом деле это отчасти похожие роли – со скидкой на эволюцию футбола. В этом материале мы пошагово объясняли , как и почему в последние 15 лет центр влияния на игру сместился в опорную зону и стадию розыгрыша. Отсюда главное сходство – похожий эффект на команду.

Кроос и Зидан похожи характером. Возможно, поэтому Тони был в любимчиках у Зизу-тренера.

«Когда завершу карьеру, у меня будет возможность сказать, что я тренировал Роналду, Бэйла, Модрича и Рамоса. Но я буду говорить, что тренировал Крооса. Наблюдать за его тренировками каждый день – наслаждение. Он невероятный профессионал. Любой разговор о нем – разговор о невероятном человеке.

В жизни Тони очень спокойный и скромный. Но, когда он говорит, он способен достучаться до каждого – тренера, руководителей, партнеров. Я наблюдал очень много разговоров, в которых его участие играло ключевую роль. Он с любовью подходит к каждому действию – и к возможности забить дальним ударом, и к простому пасу назад».

Осмысленность в каждом действии/решении – это и про Крооса, и про Зидана. Они не продлевают контракт, просто потому что им все еще готовы платить, не играют за сборную, просто потому что так принято. Везде им нужен настоящий вызов, полная мотивация и очертания пути к цели.

«Никогда не переставал любить футболку сборной Франции и всегда хотел помогать команде. Но в прошлом году я просто утратил мотивацию», – объяснял Зидан в 2005-м.

Возвращение такого игрока – это еще символ веры. Зидан возвращался, так как видел не только страдания, но и потенциал команды. Это же видит сейчас Кроос у Германии: «Почему я так решил? Потому что тренер попросил меня, я чувствую, что готов, и уверен, что эта команда способна на большее, чем многие предполагают».

Ситуации похожи, но важно не угодить в ловушку несправедливо высоких ожиданий. Мы знаем, чем завершилось у Зидана (ярчайшая игра и финал ЧМ-2006). Для повторения или улучшения достижения у Крооса должно многое сойтись. Турниры с игрой на вылет всегда предполагают сюрпризы.

Пока же можно констатировать, что Кроос преобразил игру и вывел Германию на траекторию возрождения. Это уже немало – и требует осмысления.

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Эффект Крооса: структурный апгрейд продвижения и культуры паса всей команды

В матчах против Франции и Нидерландов Германия оказывалась в разных условиях – быстрый гол и быстрый гол соперника; на выезде и дома; пятерка и четверка защитников у соперника. Оба раза немцы захватывали контроль и создавали больше шансов, чем соперник (ну и побеждали тоже). Оба раза Тони был лидером по передачам (с точностью 95% и 94%) и пасам на чужую треть.

Владение + моменты – немецкая классика последних золотых времен, но ее точно успели позабыть.

После Франции Юлиан Нагельсманн особенно ярко его расхвалил: «Руди Феллер любит повторять, что Кроос настолько хладнокровный, что с 18 лет писает кубиками льда. Он невероятный. Он работает на команду, задает темп, придает уверенности остальным. Все знают: когда мяч у него, мяч в безопасности».

Нагельсманн быстро сделал Крооса главным в команде: придумал роль, которая повышает его влияние с мячом и позволяет без проблем размещать его в опорной зоне при обороне.

Без мяча Германия выстраивается в 4-4-2 или 4-2-3-1 – отличия между вариациями минимальны, а выбор зависит от структуры соперника. В обоих вариантах Кроос располагался в центре с Робертом Андрихом:

Обратите внимание на компактность внутри структуры: для ее повышения даже против Мбаппе держали крайне высокую линию защиты. Для Нагельсманна компактность и прессинг – главные оборонительные инструменты (важнее индивидуальных качеств игроков). Когда все работает, зона ответственности каждого игрока уменьшается.

Кроос выигрывал от такой организованности вокруг. В то же время его прямым партнером был более оборонительный Андрих – это давало дополнительную страховку.

С мячом Германия выстраивалась в структуру 3-1-5-1 (иногда 3-1-4-2). Частыми были опускания Крооса и Андриха в защиту:

Здесь проявился главный командный прием под максимизацию качеств Крооса. Он мог оказываться на любом месте в этих 3+1 при первой стадии – правым ЦЗ, левым ЦЗ, центральным и опорником:

При этом структура сохранялась. Команда пыталась функционировать по принципу «Кроос там, где больше свободы, а остальные адаптируются». Когда Кроос находил нужную позицию, адаптировались не только соседи по схеме, но и атакующие коллеги – открывались с пониманием его качеств под более трудный тип передач.

Пока этот процесс выстроен небезупречно. В перспективе адаптации могут быть более быстрыми, а позиции более точными, но намерение прослеживается.

Похожим приемом «Ливерпуль» в середине сезона выводил на удобные позиции Трента. Механизмы и стартовая позиция ТАА отличались, но цель схожая – максимизировать уникальный диапазон передач.

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Этот прием работает и в обратную сторону – в пользу партнеров. Когда долго не получается создать ситуацию свободы для Крооса, а соперники акцентировано обращают на него внимание, партнеры получают ну совсем много свободы и коридоры для продвижения.

Тут Рюдигер получил время подумать и отдать на Виртца в зону, которая открылась из-за выдвижения Тчуамени на Крооса:

Похожий эпизод с Та. Рейндерс шагает на левый фланг за Кроосом (и постоянно на него оглядывается), а для защитника открывается зона и свободный адресат:

Выше описаны именно структурные механизмы, которые помогают Тони максимально влиять на матчи. Но есть еще мелочи, которые не программируются заранее, но улучшают игру в конкретных эпизодах. Например, непрерывный поток подсказок:

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Тони чаще всех делает жест с указанием на нужного партнера. В каждом отдельном случае в указаниях нет ничего грандиозного. Они просто помогают на секунду раньше находить верное решение – это улучшает ритм.

Еще одна важная деталь – исполнение передач. Любимый прием Крооса – лишнее касание в направлении, которое позволяет сопернику продолжить/начать прессинг (сильнее его вытягивает). После этого касания и спровоцированного сближения следует трудный пас, но в уже более комфортную ситуацию для атакующего игрока.

Пример из быстрого гола в ворота Франции – там запланированный розыгрыш строился в том числе вокруг этого умения Крооса. Получив мяч, Кроос сделал несколько шагов к своим воротам:

Только после сближения отдал трудный пас в чужую опорную:

Кроос повторяет такое регулярно. Например, тут касание под сближение с Камавингой, а потом пас в созданную через терпение Крооса зону:

Результат: создание лучших условий для тех, кто выше по схеме. Это не просто выполнение прямых функций внутри структуры, а именно авторский почерк Тони и его уникальность.

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Эффект Крооса – это улучшение партнеров за счет спокойствия, техники и понимания игры. На этой неделе сборная Германии продемонстрировала насколько быстрым и тотальным он может быть.

Обойдемся без громких ярлыков, но зафиксируем, что Кроос поменял траекторию пути сборной. Куда она приведет, пока не ясно, но Тони снова может оказаться прав, указывая, что «эта команда способна на большее, чем многие предполагают». Он вообще часто оказывается прав.

Волшебная хитрость Германии, чтобы забить на 7-й секунде. С помощью магии вернувшегося Крооса

Фото: Gettyimages /Alexander Hassenstein, Stu Forster; imago sportfotodienst/Global Look Press