Путь «Реала» к чемпионству сложнее, чем вы думаете

Вот как это было.

Чемпионство – удачный повод оглянуться и пройтись по сезону «Реала».

Вот путь «Реала» до 36-го чемпионского титула. Он тяжелее, чем кажется из текущей таблицы.

Важно: в материале речь пойдет исключительно о матчах Ла Лиги .

Август – катастрофа с травмами и рождение Джуда Беллингема

● С разницей в три дня рвут кресты Тибо Куртуа и Эдер Милитао – лучший вратарь и защитник команды двух прошедших сезонов, два основных игрока. Катастрофа и кадры, полные боли. Многие мадридисты в этот момент думали о том, что сезон будет обречен на провал.

● Джуд Беллингем сходу показывает, какого игрока приобрел «Реал»: англичанин забивает победные мячи в четырех стартовых турах и влюбляет в себя партнеров и болельщиков. После дебютного матча против «Атлетика» Marca выходит с обложкой, которая может стать описанием всей будущей карьеры игрока в клубе: «Игрок, похожий на собор». С первых же игр Джуд доказал, что умеет на поле все.

● «Мадрид» побеждает на «Сан-Мамес». Спустя 9 месяцев команда Анчелотти все еще единственная в этом сезоне, кому удалось одолеть «Атлетик» на его поле.

● Новая система игры с ромбом без фиксированных позиций нападающих постепенно начинает работать, но команда все еще к ней привыкает.

Сентябрь – самое полезное поражение за годы и вынос «Жироны»

● «Мадрид» проигрывает дерби «Атлетико» – этот матч становится поворотным в сезоне. Именно после этой игры Карло Анчелотти принимает два важнейших решения: Кроос и Модрич больше не играют вместе в топ-матчах, а команда меняет расположение игроков в игре без мяча: теперь левый фланг полузащиты в обороне закрывает Беллингем, что позволяет снизить нагрузку на оборону и лично на Тони Крооса, который теперь играет только по центру. После проигрыша в дерби Анчелотти заявил, что иногда одно поражение учит тебя большему, чем пять побед. Он был чертовски прав. То поражение от «Атлетико» можно назвать самым полезным для «Реала» за последние годы – оно изменило очень многое.

● «Мадрид» реагирует на поражение в дерби, снося «Жирону» на ее же поле – 0:3 на «Монтиливи», впервые с новым расположением игроков в игре без мяча и с уверенной победой над соперником, который в итоге стал одним из двух главных преследователей «Реала» в Ла Лиге. Как и в случае с «Атлетиком», ценность этой победы стала выше на дистанции – «Жирона» за весь сезон проиграла дома только «Мадриду».

Октябрь – пик атакующей мощи Беллингема и победа в класико

● Беллингем забивает четыре мяча за три тура в октябре – достается «Осасуне» и «Барселоне».

● Перформанс Джуда помогает «Мадриду» выиграть выездное класико, что приводит к началу кризиса главного соперника – то поражение стало первым для команды Хави в сезоне, но за ним последовали регулярные потери очков и отставание в чемпионской гонки.

● Орельен Тчуамени впервые выходит на поле на позиции центрального защитника (матч с «Осасуной»). После игры француз оставляет запись в соцсетях о том, что это только на один раз. Он еще никогда так не ошибался.

● Дани Карвахаль забивает «Севилье», спасая «Мадрид» от поражения и подтверждая, что ему удалось вернуть лучшую форму. С этого момента испанец выдаст целую серию феноменальных матчей и забьет еще несколько голов.

Ноябрь – месяц, когда за сезон действительно стало страшно

● Друг за другом получают травмы Тчуамени, Беллингем, Камавинга и Винисиус. Англичанин повреждает плечо и будет вынужден играть до конца сезона в специальной повязке. В случае с остальными ситуация еще хуже: Камавинге и Тчуамени прогнозируют отсутствие на два месяца, а Винисиуса ждут не раньше февраля. С учетом уже случившихся травм Куртуа и Милитао, за сезон становится действительно страшно – травм чудовищно много, все они коснулись важных игроков. Но команда справилась даже в такой ситуации.

● Лунин получает возможность проявить себя из-за травмы Кепы. Впервые поднимается вопрос о том, что именно Андрей должен стать основным голкипером команды до конца сезона.

● Анчелотти выдает очередной тактический мастер-класс, придумав уже второй вариант игры по ходу сезона: схема с двойным центром в опорной зоне Кроос-Вальверде. Модрич и Браим врываются в основу, заменив Камавинга и Винисиуса. Команда не теряет баланс и продолжает побеждать.

● Из тура в тур болельщики, пресса и соперники восхищаются феноменальными Вальверде и Кроосом.

● Окончательно зафиксирован прогресс Антонио Рюдигера: от неуверенной игры в первой половине первого сезона до абсолютного лидера обороны «Мадрида» в момент, когда команда нуждалась в немце больше всего. Каждый матч Рюдигера приводит болельщиков в восторг, а его смирение и желание работать над собой заставляют безмерно уважать.

Декабрь – концерт против «Вильярреала», травма Алабы и матч имени Лукаса Васкеса

● «Мадрид» доводит серию без поражений в чемпионате до 12 игр, доказывая, что травмы не способны остановить команду.

● Браим подтверждает статус очень полезного игрока обоймы, а Родриго вновь начинает забивать.

● «Реал» выдает один из самых ярких матчей сезона, устроив настоящее шоу против «Вильярреала» с градом красивых голов и атак, но вновь теряет важного игрока – Давид Алаба выбывает до конца сезона из-за разрыва крестов. Уже третья подобная травма в команде за сезон. Безумие.

● Клуб принимает решение не подписывать центрального защитника, поскольку уверен в Рюдигере, Начо и качествах Тчуамени, которой с этого момента стал чаще появляться на этой позиции.

● Лукас Васкес вытаскивает «Мадриду» тяжелейшую победу на выезде против «Алавеса», забив победный гол уже в добавленное время после подачи с углового. «Реал» играл весь второй тайм в меньшинстве из-за удаления Начо, но все равно смог победить. После этого матча появилось чувство, что команда уже точно никому не отдаст титул.

Январь – возвращение Винисиуса, две ремонтады и изменение роли Беллингема

● Винисиус успевает восстановиться уже к началу 2024 года и сходу дает результат: его голы сравняли счет в матчах с «Альмерией» и «Лас-Пальмасом». В первом случае бразилец забил потрясающим ударом плечом.

● Две упомянутые игры дались команде Анчелотти с большим трудом: в обоих случаях пришлось совершать ремонтады – команда отыгралась с 0:2 против «Альмерии» и с 0:1 против «Лас-Пальмаса».

● Впервые заметно, что Анчелотти отходит от максимизации качеств Беллингема в атаке, дает больше свободы Винисиусу и Родриго. Итальянец решил, что так будет лучше для баланса команды. Джуд стал гораздо чаще действовать из глубины, а характерные рывки в центр штрафной уменьшились.

● Винисиус стал много забивать после рывков в центральные зоны. Он близок к завершению трансформации своей роли. Карло с лета работал над тем, чтобы Вини научился играть и в центре, став более опасным игроком.

● Лунин окончательно выигрывает конкуренцию у Кепы, теперь он железный основной голкипер «Мадрида».

Февраль – лучший матч сезона и герой Модрич

● «Мадрид» разрывает «Жирону» на «Бернабеу» 4:0, выдав лучший матч сезона в Ла Лиге. Это было лишь второе поражение каталонцев в чемпионате (первое тоже нанес «Реал»). Уровень убедительности победы команды Анчелотти впечатлял – играя с центром обороны Тчуамени-Карвахаль, «Мадрид» не допустил ни одного удара в створ.

● «Реал» вырывается в лидеры чемпионата и все еще не знает поражений.

● Лука Модрич приносит команде важнейшую победу над «Севильей», выйдя на замену и забив единственный гол в матче.

Март – скандал на «Месталье»

● Хесус Хиль Мансано не засчитывает победный гол «Мадрида» на «Месталье» и удаляет Джуда Беллингему за фразу «It’s a fucking goal!» Комитет арбитров принимает решение отстранить Мансано на два тура. Игра «Валенсии» и «Реала» стала самой скандальной в этом сезоне чемпионата Испании.

● Винисиус окончательно освоился в новой роли нападающего, постоянно атакующего центр штрафной: по дублю в ворота «Валенсии» и «Осасуны».

● «Мадрид», потеряв очки в трех турах из пяти до этого, вновь набирает ход – подряд обыграны «Сельта», «Осасуна» и «Атлетик». Отрыв от «Барселоны» сохраняется на уровне 8 очков.

● Команда доводит серию без поражений в чемпионате до 24 игр – это рекорд в рамках одного сезона Ла Лиги для «Реала» в этом веке.

● Первый гол за «Мадрид» забивает Арда Гюлер – против «Сельты».

● Федерико Вальверде дополняет феноменальный сезон хет-триком из голевых передач в игре против «Осасуны».

● Эдер Милитао возвращается на поле после разрыва крестообразной связки колена. Бразилец получил минуты против «Атлетика», «Бернабеу» встречал его аплодисментами.

Апрель – конец чемпионской гонки

● «Мадрид» окончательно хоронит интригу, обыграв дома «Барселону» со счетом 3:2.

● Лукас Васкес становится героем Класико, а Джуд Беллингем вновь забивает победный мяч в ворота «Барселоны» – на счету англичанина 6+1 в четырех матчах против «Барсы» и «Жироны» в чемпионате.

● «Мадрид» обыграл двух главных оппонентов по сезону в Ла Лиге, «Барсу» и «Жирону», с суммарным счетом 12:3.

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Впереди у «Мадрида» осталось четыре матча в Ла Лиге – «Гранада», «Алавес», «Вильярреал» и «Бетис».

Команда все еще имеет шансы набрать 99 очков (будет второй лучший результат в истории) и закончить чемпионат лишь с одним поражением за сезон. Уже очевидно, что будет пробит показатель в 90 очков, чего не было ни разу после 2016/17.

У «Реала» так же мало пропущенных мячей – всего 22 за 33 тура.

Уже сейчас можно фиксировать, что «Реал Мадрид» провел один из своих лучших сезонов в Ла Лиге, уверенно выиграв гонку в чемпионате и преодолев гигантское количество проблем уже по ходу сезона. Потрясающая работа Карло Анчелотти и всей команды.

А каким запомнится 36 титул Ла Лиги вам?

Телеграм-канал автора : La Saeta Rubia

Фото: Gettyimages /Juan Manuel Serrano Arce / Freier Fotograf, Florencia Tan Jun / Freier Fotograf, Alex Caparros / Freier Fotograf, Aitor Alcalde / Freier Fotograf, Quality Sport Images / Kontributor, Gonzalo Arroyo Moreno / Freier Fotograf; Mutsu Kawamori/AFLO, Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press