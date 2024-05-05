Путь «Реала» к чемпионству сложнее, чем вы думаете
Вот как это было.
Чемпионство – удачный повод оглянуться и пройтись по сезону «Реала».
Вот путь «Реала» до 36-го чемпионского титула. Он тяжелее, чем кажется из текущей таблицы.
Важно: в материале речь пойдет исключительно о матчах Ла Лиги.
Август – катастрофа с травмами и рождение Джуда Беллингема
● С разницей в три дня рвут кресты Тибо Куртуа и Эдер Милитао – лучший вратарь и защитник команды двух прошедших сезонов, два основных игрока. Катастрофа и кадры, полные боли. Многие мадридисты в этот момент думали о том, что сезон будет обречен на провал.
● Джуд Беллингем сходу показывает, какого игрока приобрел «Реал»: англичанин забивает победные мячи в четырех стартовых турах и влюбляет в себя партнеров и болельщиков. После дебютного матча против «Атлетика» Marca выходит с обложкой, которая может стать описанием всей будущей карьеры игрока в клубе: «Игрок, похожий на собор». С первых же игр Джуд доказал, что умеет на поле все.
● «Мадрид» побеждает на «Сан-Мамес». Спустя 9 месяцев команда Анчелотти все еще единственная в этом сезоне, кому удалось одолеть «Атлетик» на его поле.
● Новая система игры с ромбом без фиксированных позиций нападающих постепенно начинает работать, но команда все еще к ней привыкает.
Сентябрь – самое полезное поражение за годы и вынос «Жироны»
● «Мадрид» проигрывает дерби «Атлетико» – этот матч становится поворотным в сезоне. Именно после этой игры Карло Анчелотти принимает два важнейших решения: Кроос и Модрич больше не играют вместе в топ-матчах, а команда меняет расположение игроков в игре без мяча: теперь левый фланг полузащиты в обороне закрывает Беллингем, что позволяет снизить нагрузку на оборону и лично на Тони Крооса, который теперь играет только по центру. После проигрыша в дерби Анчелотти заявил, что иногда одно поражение учит тебя большему, чем пять побед. Он был чертовски прав. То поражение от «Атлетико» можно назвать самым полезным для «Реала» за последние годы – оно изменило очень многое.
● «Мадрид» реагирует на поражение в дерби, снося «Жирону» на ее же поле – 0:3 на «Монтиливи», впервые с новым расположением игроков в игре без мяча и с уверенной победой над соперником, который в итоге стал одним из двух главных преследователей «Реала» в Ла Лиге. Как и в случае с «Атлетиком», ценность этой победы стала выше на дистанции – «Жирона» за весь сезон проиграла дома только «Мадриду».
Октябрь – пик атакующей мощи Беллингема и победа в класико
● Беллингем забивает четыре мяча за три тура в октябре – достается «Осасуне» и «Барселоне».
● Перформанс Джуда помогает «Мадриду» выиграть выездное класико, что приводит к началу кризиса главного соперника – то поражение стало первым для команды Хави в сезоне, но за ним последовали регулярные потери очков и отставание в чемпионской гонки.
● Орельен Тчуамени впервые выходит на поле на позиции центрального защитника (матч с «Осасуной»). После игры француз оставляет запись в соцсетях о том, что это только на один раз. Он еще никогда так не ошибался.
● Дани Карвахаль забивает «Севилье», спасая «Мадрид» от поражения и подтверждая, что ему удалось вернуть лучшую форму. С этого момента испанец выдаст целую серию феноменальных матчей и забьет еще несколько голов.
Ноябрь – месяц, когда за сезон действительно стало страшно
● Друг за другом получают травмы Тчуамени, Беллингем, Камавинга и Винисиус. Англичанин повреждает плечо и будет вынужден играть до конца сезона в специальной повязке. В случае с остальными ситуация еще хуже: Камавинге и Тчуамени прогнозируют отсутствие на два месяца, а Винисиуса ждут не раньше февраля. С учетом уже случившихся травм Куртуа и Милитао, за сезон становится действительно страшно – травм чудовищно много, все они коснулись важных игроков. Но команда справилась даже в такой ситуации.
● Лунин получает возможность проявить себя из-за травмы Кепы. Впервые поднимается вопрос о том, что именно Андрей должен стать основным голкипером команды до конца сезона.
● Анчелотти выдает очередной тактический мастер-класс, придумав уже второй вариант игры по ходу сезона: схема с двойным центром в опорной зоне Кроос-Вальверде. Модрич и Браим врываются в основу, заменив Камавинга и Винисиуса. Команда не теряет баланс и продолжает побеждать.
● Из тура в тур болельщики, пресса и соперники восхищаются феноменальными Вальверде и Кроосом.
● Окончательно зафиксирован прогресс Антонио Рюдигера: от неуверенной игры в первой половине первого сезона до абсолютного лидера обороны «Мадрида» в момент, когда команда нуждалась в немце больше всего. Каждый матч Рюдигера приводит болельщиков в восторг, а его смирение и желание работать над собой заставляют безмерно уважать.
Декабрь – концерт против «Вильярреала», травма Алабы и матч имени Лукаса Васкеса
● «Мадрид» доводит серию без поражений в чемпионате до 12 игр, доказывая, что травмы не способны остановить команду.
● Браим подтверждает статус очень полезного игрока обоймы, а Родриго вновь начинает забивать.
● «Реал» выдает один из самых ярких матчей сезона, устроив настоящее шоу против «Вильярреала» с градом красивых голов и атак, но вновь теряет важного игрока – Давид Алаба выбывает до конца сезона из-за разрыва крестов. Уже третья подобная травма в команде за сезон. Безумие.
● Клуб принимает решение не подписывать центрального защитника, поскольку уверен в Рюдигере, Начо и качествах Тчуамени, которой с этого момента стал чаще появляться на этой позиции.
● Лукас Васкес вытаскивает «Мадриду» тяжелейшую победу на выезде против «Алавеса», забив победный гол уже в добавленное время после подачи с углового. «Реал» играл весь второй тайм в меньшинстве из-за удаления Начо, но все равно смог победить. После этого матча появилось чувство, что команда уже точно никому не отдаст титул.
Январь – возвращение Винисиуса, две ремонтады и изменение роли Беллингема
● Винисиус успевает восстановиться уже к началу 2024 года и сходу дает результат: его голы сравняли счет в матчах с «Альмерией» и «Лас-Пальмасом». В первом случае бразилец забил потрясающим ударом плечом.
● Две упомянутые игры дались команде Анчелотти с большим трудом: в обоих случаях пришлось совершать ремонтады – команда отыгралась с 0:2 против «Альмерии» и с 0:1 против «Лас-Пальмаса».
● Впервые заметно, что Анчелотти отходит от максимизации качеств Беллингема в атаке, дает больше свободы Винисиусу и Родриго. Итальянец решил, что так будет лучше для баланса команды. Джуд стал гораздо чаще действовать из глубины, а характерные рывки в центр штрафной уменьшились.
● Винисиус стал много забивать после рывков в центральные зоны. Он близок к завершению трансформации своей роли. Карло с лета работал над тем, чтобы Вини научился играть и в центре, став более опасным игроком.
● Лунин окончательно выигрывает конкуренцию у Кепы, теперь он железный основной голкипер «Мадрида».
Февраль – лучший матч сезона и герой Модрич
● «Мадрид» разрывает «Жирону» на «Бернабеу» 4:0, выдав лучший матч сезона в Ла Лиге. Это было лишь второе поражение каталонцев в чемпионате (первое тоже нанес «Реал»). Уровень убедительности победы команды Анчелотти впечатлял – играя с центром обороны Тчуамени-Карвахаль, «Мадрид» не допустил ни одного удара в створ.
● «Реал» вырывается в лидеры чемпионата и все еще не знает поражений.
● Лука Модрич приносит команде важнейшую победу над «Севильей», выйдя на замену и забив единственный гол в матче.
Март – скандал на «Месталье»
● Хесус Хиль Мансано не засчитывает победный гол «Мадрида» на «Месталье» и удаляет Джуда Беллингему за фразу «It’s a fucking goal!» Комитет арбитров принимает решение отстранить Мансано на два тура. Игра «Валенсии» и «Реала» стала самой скандальной в этом сезоне чемпионата Испании.
● Винисиус окончательно освоился в новой роли нападающего, постоянно атакующего центр штрафной: по дублю в ворота «Валенсии» и «Осасуны».
● «Мадрид», потеряв очки в трех турах из пяти до этого, вновь набирает ход – подряд обыграны «Сельта», «Осасуна» и «Атлетик». Отрыв от «Барселоны» сохраняется на уровне 8 очков.
● Команда доводит серию без поражений в чемпионате до 24 игр – это рекорд в рамках одного сезона Ла Лиги для «Реала» в этом веке.
● Первый гол за «Мадрид» забивает Арда Гюлер – против «Сельты».
● Федерико Вальверде дополняет феноменальный сезон хет-триком из голевых передач в игре против «Осасуны».
● Эдер Милитао возвращается на поле после разрыва крестообразной связки колена. Бразилец получил минуты против «Атлетика», «Бернабеу» встречал его аплодисментами.
Апрель – конец чемпионской гонки
● «Мадрид» окончательно хоронит интригу, обыграв дома «Барселону» со счетом 3:2.
● Лукас Васкес становится героем Класико, а Джуд Беллингем вновь забивает победный мяч в ворота «Барселоны» – на счету англичанина 6+1 в четырех матчах против «Барсы» и «Жироны» в чемпионате.
● «Мадрид» обыграл двух главных оппонентов по сезону в Ла Лиге, «Барсу» и «Жирону», с суммарным счетом 12:3.
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Впереди у «Мадрида» осталось четыре матча в Ла Лиге – «Гранада», «Алавес», «Вильярреал» и «Бетис».
Команда все еще имеет шансы набрать 99 очков (будет второй лучший результат в истории) и закончить чемпионат лишь с одним поражением за сезон. Уже очевидно, что будет пробит показатель в 90 очков, чего не было ни разу после 2016/17.
У «Реала» так же мало пропущенных мячей – всего 22 за 33 тура.
Уже сейчас можно фиксировать, что «Реал Мадрид» провел один из своих лучших сезонов в Ла Лиге, уверенно выиграв гонку в чемпионате и преодолев гигантское количество проблем уже по ходу сезона. Потрясающая работа Карло Анчелотти и всей команды.
А каким запомнится 36 титул Ла Лиги вам?
Телеграм-канал автора: La Saeta Rubia
Фото: Gettyimages/Juan Manuel Serrano Arce / Freier Fotograf, Florencia Tan Jun / Freier Fotograf, Alex Caparros / Freier Fotograf, Aitor Alcalde / Freier Fotograf, Quality Sport Images / Kontributor, Gonzalo Arroyo Moreno / Freier Fotograf; Mutsu Kawamori/AFLO, Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press
Я обожаю Реал, я всегда смотрю на команду через призму своей симпатии и любви в этому клубу. Но даже мне кажется что этот сезон в Ла Лиге кажется изи каткой из за 3 причин (мое личное мнение, каждый может оспорить, не проблема):
1. Феноменальный дебют Джуда. Фантастическая реализация. Это аномалия. Такая же аномалия как и отличная игра в обороне от барсуков в прошлом сезоне.
2. Феномен Жироны, каталонцы очень помогли нам, не давая набирать очки нашим прямым конкурентам. Да, второй сказки Лестера не получилось, но феноменальная игра Жироны сыграла нам на пользу.
3. Дон Карло Анчелотти! Маэстро обладает гигантским тренерским багажом и филигранно пользуется лучшими качествами каждого отдельного игрока. Прогресс Вини, Рюди, огонь в глазах Браима, самоотдача Феде и Карвы, Лука, Тони… эту команду не сломили травмы важнейших игроков! Браво Анчи! Мое почтение вашему тренерскому искусству и психологической мощи.
Буду рад если дополните то что я мог пропустить из за своей рассеянности
А ещё с этого сезоне явно у руководства были планы что Кросс и Модрич будут играть на вторых ролях, а основой будет молодежь. Но эти игроки в очередной раз доказали (в том число лично мне) что они футболисты эпохи всего футбола, и невозможно их просто взять и заменить Камавингой и Вальверде.
Думаю руководство путем трансферов рассчитывала что основа будет в полузащите Камавинга-Тчуамени-Вальверде
Спасибо за статью, и жду более объемный после окончания сезона, желательно с анализом и итогом всех игроков. Что-то типа какое было ожидание, как они отыграли сезон, и ожидания на будущее от них. 🙏
PS Отдельно жду большой текст о Папе Карло
Барселона просто мертвая. Убогая селекция, убогий тренер, убогий менеджмент.
Ну а все остальные априори не соперники для Реала, слишком уж велика разница в классе
А если серьёзно, спасибо за статью! В неё вложено много труда и сил.
Верно подмечено: поражение от соседей было важным и действительно многому нас научило. Поворотный матч - уже на старте сезона, после которого «Мадрид» просто не останавливался. Кто знает, как бы завершился этот сезон, если бы «Атлетико» тогда не выиграли?!
Ну а для меня память не просто сезона, а на всю жизнь - это матч вживую на «Сантьяго Бернабеу» против «Осасуны», из остальных - феноменальный Лука Модрич против «Севильи»
Эпохальный сезон! Всех с чемпионством!
Но это все при условии сильной Барсы, которая сейчас еле дышит при таком бездарном и дичайшем управлении!