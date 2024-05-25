Истории семей, где поколениями болеют за «Динамо». Несмотря ни на что

В 1976 году, когда «Динамо» последний раз брало титул, некоторые герои этого текста еще не родились. Кто-то ходил в школу и учился бить по мячу. А кто-то и не подозревал, что через много лет отец, дедушка и дядя поведут его на новый динамовский стадион по абонементу.

25 мая история их клуба могла пополниться яркой страницей, но они пережили еще одно разочарование от упущенного титула. А любовь никуда не делась.

«Я чувствовал ответственность перед командой». Как «Динамо» объединило три поколения семьи Подъяпольских

Сергей Васильевич: «Мой отец не был страстным болельщиком, но был динамовцем, хранил дома сборник очерков «Динамовцы в боях за Родину»: один из которых – по реальным событиям в Литве – написал он сам. Вопрос клубной принадлежности решился сам собой.

Футбол стал посматривать в 70-м, когда на чемпионате мира в Мексике играли Пеле и Жаирзиньо, а вот на клубные дела переключился в 71-м. 2 мая отец отвел меня на дерби со «Спартаком» на стадион «Динамо». Сыграли 0:0, Логофет не забил пенальти, в игре за нашу команду – кроме известных небожителей – запомнился молодой полузащитник Юрий Семин.

1972-й. Финал Кубка Кубков. «Динамо» – «Рейнджерс». Черно-белый телевизор. Поздний из-за разницы во времени матч. Обычно в это время каналы прекращали работу, и появлялась сетка с назойливым звуком, но благодаря финалу все затянулось. Первый тайм – ужас. Казалось, все рухнуло. Но динамовцы отыграли два мяча, у нас были шансы, но шотландские болельщики…

Жуткий поступок с их стороны (фанаты выбежали на поле при счете 2:3 еще до финального свистка – прим. Sports.ru), после чего я неделю жил надеждами: назначат переигровку! В итоге «Рейнджерс» дали дисквалификацию, а Кубка мы так и не увидели.

После я изредка ходил на советский футбол, о котором осталось множество воспоминаний. Матч против Тбилиси – с Гуцаевым и Кипиани в составе – и итоговым счетом 1:1. Наши победы, наши 7-8-е места, когда на первые роли выходили «Арарат», «Заря», минское «Динамо» и Киев Лобановского. Неизменным оставалось одно: сильный чемпионат и «Динамо» среди лидеров.

В год окончания школы – а я закончил 10 классов – «Динамо» стало чемпионом. Нам всем тогда казалось: осенью победим снова... но по итогу не попали даже в призеры.

После поездки на антилопе гну, купания в реке и ночевки в стогу Остап Бендер сказал: «Еще много будет в моей жизни молока и сена. А на самом деле никогда этого больше не будет». Так случилось и с нами».

Александр Васильевич (брат): «Брат старше меня на 11 лет и по мере взросления был для меня авторитетом. Показывал интересные вещи в кино, литературе и спорте. Мы ходили на футбольную площадку постучать мячом, играли в настольный теннис.

Так как я 1970 года рождения, то чемпионство 1976-го прошло мимо. Зато помню, как брат поехал на финал Кубка 1979 года в «Лужники» – я смотрел матч нашего «Динамо» против тбилисского по телевизору и знал: «Он был там». И был уверен, что «Динамо» – лучшая на тот момент команда. И удивился, когда проиграли по пенальти. Брат со стадиона привез мне программку. И в целом передал любовь к «Динамо»!

Сергей впервые взял меня на еврокубковый матч со «Шленском». Мы проиграли 0:1 и никуда не вышли. Разочарование! В 1984-м активно поддерживали стоявшее на вылет «Динамо», потом пришел Севидов, и я чувствовал на себе ответственность перед командой. Отходил весь сезон независимо от брата и мнения родителей, которые не всегда знали о моем досуге. На какие-то свои копейки покупал билеты на центральные сектора.

С подачи старшего брата мы как-то не уехали со стадиона, а пошли к северной трибуне, набрали автографов Бородюка, Новикова, Буланова, Атаулина. Всей той компашки, которая, несмотря на невыдающиеся результаты, была для нас самой любимой.

Брат работал. Надолго уезжал в командировку, женился, родился сын, ему было не до футбола. Менялась страна: одна ушла, другая появилась. У меня тоже был провал в начале девяностых, когда я заканчивал учебу и какое-то время искал работу.

Но со мной в школе учился лучший друг, тоже динамовец. Мы жили в Балашихе, все в основном болели за «Спартак», а уникальные люди выбирали киевское «Динамо» в футболе и московский ЦСКА в хоккее. А мы – были за «Динамо» московское! Друг продолжал болеть, его ничего не смущало – и постепенно он вернул меня на стадион. Чаще всего ходил – в 1997-м, когда у «Динамо» претендовало на чемпионство.

За несколько туров до конца играли со «Спартаком». Помню звук удара мяча о штангу при счете 1:1… после удара Куценко. Стоит в ушах до сих пор. Как же нам не везло тогда весь второй тайм!»

Сергей Васильевич: «Отравленный страстью к «Динамо» брат ездил в Челны или Ярославль и обвинял меня в том, что охладел. Мне вообще было удивительно, что в 90-е футбол как-то жил. Но благодаря постоянству и настойчивости брата в болении я вернулся к «Динамо» в начале двухтысячных.

Переломным стал просмотр «Динамо» – «Зенит» в мае 2003-го, прямо в мой день рождения. Счет 7:1 так впечатлил и меня, и 15-летнего сына, что мы всей семьей вернулись на старый «Динамо» и посмотрели вживую почти все матчи вплоть до закрывающей стадион игры с «Томью» в 2008-м. В интереснейший сезон с Кобелевым у руля и с треугольничком Данни – Семшов – Хохлов».

Алексей (сын) : «В той игре забил Эрик Корчагин! Хотя до этого я футболом особенно не увлекался, занимался баскетболом в ЦСКА. И когда папа или дядя рассказывали про свое увлечение – кривил носом.

Нозакончил с баскетболом, и меня так заворожил тот потрясающий матч, что я захотел смотреть футбол вживую. Уже в июне мы ходили на «Динамо» – «Ротор», выиграли 3:2, нас тренировал Прокопенко, это был хороший сезон. Так я и заболел «Динамо» в возрасте 15 лет.

Формы болезни бывали разные: активные и пассивные. Но интерес к «Динамо» не угасал ни разу. Даже в 2016 году, в момент вылета, эмоциональный удар перенес спокойно. Наблюдать, как Панченко становится лидером гонки бомбардиров ФНЛ – все же бесценно. Было любопытно и посмотреть на клуб в нестандартных локациях: Хабаровске и других далеких городах. Плюс «Динамо» регулярно выигрывало, вернулось в РПЛ и в конце сезона обыграло «Спартак», не позволив им стать чемпионом.

Мне нравилось, что на футболе можно орать матом, и тебе никто не скажет плохого слова – а поорут вместе с тобой. Нервозность, дерби, радость, сожаление. Ни отцу, ни дяде не пришлось прилагать усилий, чтобы я болел за «Динамо».

Сергей Васильевич: «С сыном и братом мы ездили на все матчи в Химки. Попали в пресс-ложу на матч без зрителей против «Рубина» после того, как в Шунина бросили петардой. В полной тишине я даже что-то крикнул в перерыве арбитру. Ходили и на пресс-конференции, где Дик Адвокат как-то предложил спор, что «Зенит» по итогу сезона окажется выше «Динамо». Я жалел, что не поспорил (потому что «Динамо» финишировало действительно выше) – но повторил то же самое пари в следующем сезоне. Дик отказался: был грустным и готовился к завершению контракта».

«У нас даже ершик бело-голубой, хотя нужно было купить красно-белый». Особенности боления за «Динамо»

Алексей: «Динамо» – это всегда контрастные результаты.

Победа над «Спартаком» 4:3 в 2008-м. У отца тогда была командировка: мы были в аэропорту и впали в дикую эйфорию прямо в терминале: орали во имя первой победы над «Спартаком» за долгое время!

А самый ужасный момент – когда у руля был Юрий Палыч Семин, мы закупились футболистами, пришли Хохлов и Семшов. Надежды были ого-го. Но играли в «Лужниках» с «Сатурном» и еле-еле вытянули ничью, после чего показывали отвратительнейшие результаты. Все рухнуло в первом же матче. Помню, как шел на стадион с мыслями: «Сейчас мы всех разнесем». Наверное, самый тяжелый момент моего боления за «Динамо», который меня приучил: «На бумаге все бывает хорошо, а по факту – полный кошмар».

Александр Васильевич: «Надежды оправдываются редко, вселяя в душу болельщика ощущение недостижимости результата.

Но если у команды ничего не получается – значит, я могу как-то помочь. Не привезти игроков из Бразилии или начать тренировать, но… пригласить на матчи «Динамо» своих друзей, причем в больших количествах. Надеясь, что кто-то зацепится. Игра их, правда, не вдохновляла, они отсеивались. Но я все равно пытался изменить энергетический баланс.

В какой-то момент понял, что обязан заснять старый «Динамо», пока его не разрушили. Договорился с оператором, стадионом, домом напротив и снял мотивационный ролик, объехав на машине весь стадион. Добавили нарезку лучших матчей и наложили мою любимую динамовскую песню: «Динамо навсегда» по мотивам Брайана Адамса, под которую, возможно, кто-то пустит слезу.

Я доделал ролик в 2010-м, по-моему, году. Попытался отдать клубу, но их в тот момент это не интересовало. Так что ролик остался приятным воспоминанием (премьера на Спортсе! ).

Таких деталей, когда я пытался изменить мир вокруг себя, достаточно. В какие-то годы в нашей семье все должно было быть бело-голубым. И как-то, чтобы обустроить наш быт, жена накупила все в правильных цветах, даже ершик! Хотя его надо было брать красно-белым.

Коллеги тоже знают, как я увлечен «Динамо». Я работаю шеф-редактором «Первого канала, и когда Михаил Боярский приходил в «Две звезды» или «Достояние республики» как гость – мои сотрудники просили его снять шарф «Зенита». «У нас солидная программа, зачем тут фанатские дела?» – говорили Михаилу Сергеевичу. Именно в моих программах шарфиков «Зенита» не был.

Еще многие видят, как я болею – а я общаюсь со многими! И знакомые понемногу симпатизируют «Динамо». Вот давний коллега по работе взял привычку во время наших звонков вместо «привет-привет» говорить «Динамо» – чемпион», и делает так уже лет семь, с сезона в ФНЛ. И как он мне это сказал две недели назад – мурашки по коже побежали.

Как-то гуляя в парке, встретил Желько Бувача (спортивного директора клуба – Sports) с женой. И понял, что должен сказать спасибо за его работу и дать ему свою энергию. Я подошел, сделал, и очень собой доволен!»

В восемь лет познакомиться с Тюкавиным и подсадить на «Динамо» маму

Сергей Васильевич: «У нас абонементы с момента открытия стадиона в «Петровском парке», сидим все вместе, одно время с нами ходил племянник. А три года назад я впервые отвел на матч «Динамо» – ЦСКА внука Костю. Ему было пять лет, он выдержал только первый тайм. Мы уезжали при счете 0:1 не в нашу пользу, а как добрались домой, узнали о победе 3:2!

Две недели назад у Кости был первый выезд в Калининград: всей семьей ходили на тот веселый матч, после которого «Динамо» впервые в сезоне поднялось на первое место. А уже на прошлой неделе Костя с нами болел за «Динамо» против «Крыльев». Его звонкий голос было отлично слышно, и он уже беспокоился: будут ли абонементы на следующий сезон.

Уверен, положительную роль в восприятии «Динамо» сыграли два хот-дога на том самом матче с ЦСКА».

Костя: «Мы действительно иногда покупаем хот-доги. Обычные. Без кетчупа и майонеза. Дедуля на стадионе иногда очень сильно свистит. На матче с «Крыльями» судья Кукуян опять нечестно судил – и тогда дедуля делал это снова и снова. А я сматернулся. Ну, было такое дело. В основном делаю так только на футболе».

Алексей : «При счете 1:2 в Калининграде я понимал, что это ужас и кошмар. Профукали шанс стать лидерами. «Пап, давай отсюда уйдем, все мерзнут» – «Нет, давай еще пять минуточек» – «Нет, там пробка». И тут происходит магия. Фернандес забивает второй, Нгамале – третий. Мы орали посреди болельщиков «Балтики», на нас смотрели с тотальнейшей ненавистью. И как же приятно было разделить эмоции с отцом и сыном! Такое редко когда получается».

Костя: «В Калининграде я сфотографировался с моим любимым игроком – Тюкавиным. Мы пообщались.

– Привет, Костя! Меня зовут Костя.

– Меня тоже, круто!»

Алексей : «Мама, кстати, посмеивалась над нашим увлечением. Наверное, не было той личности в клубе, кто бы ее завлек. Но потом появился тандем Захарян – Тюкавин. Мы рассказали их историю, что это наши молодые из академии, и теперь мама следит за клубом без всяких сарказмов в духе «ну что, снова вылетаем?»

А вот маме Кости футбол неинтересен. Был! Но когда сын чем-то начинает заниматься, то заряжает увлечением всех вокруг. Раньше наш ютуб состоял из динозавров, теперь там сплошной футбол. Мама Анастасия смотрит с Костей футбол, научилась играть в FIFA, подписалась на «Динамо» в соцсетях и пишет нам во время матчей. Костя не только привлек свою маму (и мою бывшую жену) к болению за наш клуб, а еще и занимается в школе «Динамо» у нас на районе – и это при том, что наш второй дедушка (папа жены) болеет за «Спартак». Но, к счастью, в последнее время про этот клуб я от жены ничего не слышу».

«Динамо» в этом сезоне – это…»

Сергей Васильевич: «После непонятного старта пошли весьма симпатичные матчи: атака была интереснее и эффективнее, чем у Йокановича. Тогда же проявились и больные места: удержание счета. Помню ничью в Самаре. Катастрофическую! Прекрасный первый тайм и дрожь в ногах в конце. Ничья дома с «Пари». Эта проблема идет с нами по всему сезону. Такой сладко-кислый формат: начинаем с мощным зарядом, но в конце что-то происходит.

Приятно, что после зимних сборов команда может играть до конца и не так сильно садится. Конечно, остались психологические проблемы, но физически выдерживали матч до конца. А тут еще и фарт, о котором все говорят. Конечно, я бы хотел видеть игру в духе советского «Динамо» – чтобы мы заканчивали матчи, как мощный трактор или комбайн».

Алексей : «После Йокановича хуже точно не стало. Личка в «Оренбурге» показал, что может дать команде эмоций, так что по итогам сезона – думал я – можем оказаться в пятерке. На перерыв мы ушли третьими, а в памяти болельщиков «Динамо» конец первой части сезона в тройке – это плохо. Каждый год весна расставляла все по местами, команда начинала валиться.

Но тут весной пошли победы – а потом поражения, и вместе с ними мысли: «Это же «Динамо», давно надо было привыкнуть».

Александр Васильевич: «От этого сезона многого не ожидал. Знал, что должно быть весело. Но после прошлого так было бы в любом варианте. Всегда считал, что наш конек – надежная игра в защите. И удивлен, как, не выстроив идеальную оборону, мы набираем такое количество очков. Май – чудеса, но не сплошные...

Сергей Васильевич: «Динамо» для меня сейчас – часть жизни. С удовольствием хожу стадион, он очень уютный. Неделя с домашней игрой всегда отсвечивает определенными красками, ведь игра – это эмоции. И теперь больше положительные, чем отрицательные. Хотя в памяти остались и такие матчи, как на столетие «Динамо» в прошлом году (динамовцы проиграли «Факелу» 0:2 – Sports). Но когда команда играет озорно и красиво, ты во время игры встречаешься с братом, сыном и внуком – это хорошее и очень приятное мероприятие.

Если бы не «Динамо», у меня бы было меньше возможности с ними общаться. У нас в телеграме есть чат на троих, называется «Динамо – это мы», внук недавно попросил туда его добавить. Сын разъяснял правила общения: если писать, то по сути, не постить всякие мультики.

Мы с братом поехали в Краснодар и были на стадионе. Потому что «Динамо» – это мы!»

Александр Васильевич: «Динамо» для меня – это жизнь!»

Алексей : «Динамо» в этом сезоне – объединяющий кусочек семейного общения, постоянная возможность что-то обсудить: трансферные новости или что судья три-два-раз. Результатами клуб сблизил нас даже сильнее, ведь мой сын хочет сидеть вместе с нами и на полном серьезе обсуждать показатели Тюкавина. «Ого, мой сын уже очень взрослый», – вот мои мысли! А «Динамо» – это этап его взросления.

Для меня «Динамо» в этом сезоне – очень приятная неожиданность. Ты этого вообще не ждал, особенно после весенних поражений. А оно: нет-нет – да-да! Такого я никогда не испытывал».

Костя: «Динамо» – это то, что передается из поколения в поколение. Дедуля, дядя, папа – все любят «Динамо». И я должен любить, получается».

Игорь Николаевич и Женя Егоровы. Автограф и разговор с Яшиным, прогулка вокруг дома вместо матча с «Краснодаром» (из-за нервов)

Игорь Николаевич: «Динамо» и «династия» – слова созвучные. Наш дедушка болел за «Динамо», был почетным мастером спорта по лыжам, выигрывал чемпионаты СССР и бегал с такими мастерами, как Вячеслав Веденин. И привел меня в маленьком возрасте в футбольное «Динамо», где я в 15 лет выиграл чемпионат Союза среди СДЮШОР.

В честь победы нас собрали в уже снесенном динамовском манеже вместе с великими динамовцами и подарили вымпел, который висит у меня до сих пор. С автографами Яшина, Качалина, Семичастных, Козлова… Помню слова Льва Ивановича: «Играйте в футбол, приходите на футбол. Победа в чемпионате СССР – это большое достижение. Вы молодцы».

– Каким помните чемпионство «Динамо» в 1976-м?

– Мне было 11 лет, но я уже соображал, что мы выиграли чемпионат Союза. Тогда мы детьми смотрели матчи, в том числе ночной финал Кубка Кубков с «Рейнджерс», бабушка связала мне бело-голубой шарф. Потом спрячешь его под куртку – не дай Бог, спартаковцы увидят. Жаль, не остался шарфик. Пропал, когда переезжали.

Каждый год нам давали бесплатные пропуски на футбол, ходили на южную трибуну, иногда подавали мячи – это право надо было заслужить!

Помню, проиграли ростовскому СКА: вели 3:0, но пропустили четыре гола. Такая грусть… За нас тогда бегал Валера Газзаев. То поражение мне сильно врезалось в память! А самый счастливый момент – когда Колыванов забил пятерку «Днепру» и отправился в «Фоджу». Ему на стадионе дали ключ от квартиры, поблагодарили. А потом Советский Союз распался.

Старший сын Дима и младший Женя – оба болеют за «Динамо». Старший как-то говорил: «Может, я за «Спартак?» Взял его пару раз на динамовские матчи в Кубке Кубков – и он больше не сомневался. Женю же не надо было упрашивать – смотрел и ходил со мной».

Женя (21 год) : «Папа в детстве часто говорил, что у нас в семье любят синий цвет, а красный не воспринимаем».

Игорь Николаевич: «Да, красный цвет нас раздражает!»

Женя : «Осознанно смотреть матчи «Динамо» я начал ближе к вылету в ФНЛ. Любимые игроки того времени – Ташаев, Джуджак, Кураньи».

Игорь Николаевич: «Данни был классным! Жаль, переманили за деньги!»

Женя : «Забавная ситуация: мы играли в «Химках», вели 1:0, 90-я минута, а я любил дразнить папу: «Пап, сейчас «Зенит» забьёт». И Кержаков забивает на 90-й минуте».

Игорь Николаевич: «Я тогда сказал: «Накаркал». И был злой!»

Женя : «Меньше всего мои сверстники болели за «Динамо», молодежь выбирала «Спартак» или ЦСКА».

Игорь Николаевич: «Но в прошлую субботу на «Крыльях» был полный стадион. Маркетинг, медиа работают. Все старые болельщики повылезали. Гвардия у нас большая!»

Женя: «В последние пять лет, особенно при Шварце, молодежь реально начала болеть за «Динамо». На стадионе много детишек. Клуб растет в соцсетях. А я чем старше становлюсь – тем больше встречаю динамовцев».

– Не осуждаю Лещука. – А я осуждаю

Игорь Николаевич: «С Женей мы вместе ходим на стадион. Когда гол – кричим, обнимаемся, целуемся. Но есть у нас в семье один человек, который говорит: «Что вы смотрите? Все равно проиграете».

Женя: «Мама не фанатка, но болеет за «Динамо» из-за нас. Может зайти в комнату и спросить: «Как там наши?». Знает, что мы не в духе после поражений. Но если кто-то из игроков ошибается, я могу понять, не акцентировать внимание на ошибках».

Игорь Николаевич : «Ты более уравновешенный, а я очень переживаю и нервничаю. Когда с «Крыльями» было 2:1, Женя сидел на месте, я вставал и ходил, поскорее бы время закончилось. Как два гола забили – отлегло.

Мы стараемся ходить на все динамовские матчи. Был бы баскетбол – ходили бы и на баскетбол. Когда у «Зенита» был отрыв девять очков, думали: «Лишь бы зайти в троечку». А потом пять побед подряд: догнали, перегнали, золото отдавать нельзя. Вспоминаю, как нам на 95-й забил «Урал». Хоть очко тогда зацепи – мы бы были чемпионами. Все вспоминаешь этот матч – обидно до слез»

Женя: «Весной «Динамо» всегда играет хуже и сыпется. Домашний матч с «Ростовом» – тотальный проигрыш, дерби со «Спартаком»…»

Игорь Николаевич: «Лещук!»

Женя: «Не осуждаю!»

Игорь Николаевич: «А я осуждаю!»

Женя: «В этом сезоне мы в какой-то момент утратили надежду на чемпионство. Но я верил все равно. И как оказалось, судьба сама протянула нам руку»

Игорь Николаевич: «Нгамале – бог «Динамо»!

Женя: «Папа не собирался смотреть матч в Краснодаре».

Игорь Николаевич: «Я боялся. Приготовил валидол. Почитаешь комментарии: «Я поседел», «Мне в кардиологию надо». Тут даже фигуристы говорят, что успокоительное пьют. Творилось что-то неимоверное. Думал, скорее бы все это кончилось. Вышел на улицу и ходил туда-сюда, вокруг дома…».

Игорь Николаевич: «Динамо» – это великое общество! Фанатики так и кричат: «Мы великое «Динамо». У нас во всех видах больше всего команд. Даже регби есть теперь! Одна жизнь – одна команда. Ни у кого такого лозунга нет – а у нас есть. И мы его пронесем через всю жизнь».

Женя: «Для меня «Динамо» больше, чем жизнь. При любых обстоятельствах буду поддерживать великий московский клуб и обязательно передам эту любовь следующему поколению».

«Папа воспринимал футбол как шахматы или искусство». История Сергея Рахимова и его отца, ученого-астрофизика

«Мой папа был ученым-астрофизиком, поэтому спорт и футбол в частности, мне кажется, воспринимал как шахматы или искусство. Я не могу назвать его активным болельщиком или фанатом – скорее он получал удовольствие от умной игры, а «Динамо» тех лет под руководством Бескова в целом играло именно в такой футбол. Тогда я не особенно это понимал – но однажды во взрослом возрасте почувствовал такое же удовольствие. Это было во времена Сергея Николаевича Силкина.

На первый матч отец привел меня в 10 лет. 1994 год, «Динамо» – «КАМАЗ». Купили программку, навсегда запомнил продажу семечек перед стадионом и туалеты на старом «Динамо». Из игроков особое впечатление произвели Тетрадзе, Чернышев и Симутенков, который в том сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата.

В том первом для меня сезоне «Динамо» завоевало серебряные медали, а на следующий год – сенсационно выиграло Кубок в финале против «Ротора». Это были самые яркие детские эмоции от спорта тех лет. С тех пор пью только молоко Parmalat, спонсора клуба в то время.

Тогда думал, что и дальше буду наслаждаться ежегодными победами. Как оказалось, не тут-то было. Я всегда шучу, что папа привел меня в детстве не на тот стадион. Но очень горжусь историей родного клуба. Эта любовь безусловно трансформировалась и в преданность обществу, бело-голубым цветам. Турбулентные выступления, постоянные надежды и редкие поводы для радости сплачивают людей.

Папы не стало, когда мне было 14 лет, и моя любовь к «Динамо» – это еще что-то семейное, нечто, связанное с отцом спустя много лет».

«Динамо» в этом сезоне для меня – «Нечаянная радость». Этот сезон стал бы особенным вне зависимости от результата.

Я, хоть и на любительском уровне, но играл в воротах, поэтому мой любимый игрок – Антон Шунин. И жаль, что в этом году он играет меньше, чем раньше, но он – преданный капитан и целая эпоха. Конечно, не могу не отметить Костю Тюкавина, который из юного динамовского таланта на моих глазах превращается в топового нападающего. В целом вся команда достаточно ровная и интересная. И тренеры, и менеджмент клуба явно хорошо делают свою работу».

Когда у «Динамо» появились шансы на первое место, я старался сильно не переживать, так как много раз уже разочаровывался. Однако за тур до финиша, конечно, сильно нервничал.

Этот сезон для меня особенный еще и потому, что в этом году у меня юбилей боления за «Динамо». Отчетливо вспоминаю первые посещения матчей с папой именно сейчас. На тридцатилетие супруга подарила мне футболку с номером 30 и автографами того классного состава времен Силкина, а в этом году – игровую футболку Смолова с номером 10 с автографами нынешнего состава.

В Краснодар не полетел, нервов бы не хватило».

Мама любила Точилина, а бабушка писала в письмах про Бекхэма. История Сергея Лунева

«Я рос в семье без футбольных традиций. Полюбил футбол летом 1996 года – перед тем, как пойти в первый класс. Начал и играть, и смотреть. В деревне мне отвели угол участка, сделали одни ворота из палок и сетки, а другими – служили два стоящих рядом с забором дерева. По телевизору тогда показывали «Футбольный клуб», который активно подогревал интерес к Евро в Великобритании. Родители потворствовали моему увлечению, покупая наклейки Panini и «Спорт-Экспресс».

Увлечение к футболу развивала мама, увлеклась сама, даже пинала со мной мяч в раннем детстве. Смотрела матчи со мной и полюбила Александра Точилина. Который был очень трудолюбивым, неуступчивым, боровшимся до конца игроком, настоящим лидером. Ну и бросалась в глаза его рыжая шевелюра. Поэтому маме он нравился!

Мама была довольно сильно погружена в футбол. Преподавая для старшеклассников профориентирование, она долгое время была сотрудницей центра занятости. В день покушения на Василия Уткина решила поговорить с учениками о комментаторе. Никто его особо не знал, что мою маму удивило.

Бабушке же нравилось читать про футболистов. Любила Дэвида Бэкхема. Помню, в письмах из Шахт она спрашивала: «Ну как там мой любимчик Дэвид Бэкхем?»

У нас в семье выработался принцип – если наши играют с ненашими, то естественно, болеем за наших; если московская команда играет с немосковской, то естественно, болеем за московскую команду; если московские команды играют между собой, то болеем против «Спартака».

«Динамо» был самой советской командой, это контрастировало с мейнстримом 90-х»

«Выбор в пользу «Динамо» сделал абсолютно сознательно в старшем юношеском возрасте, – говорит Лунев. – За кого болеть? Определялись с другом. За тех, кто ближе и понятней. Только не за «Спартак» и ЦСКА, потом исключили «Локомотив» и «Торпедо». «Динамо» было самой советской командой, это перекликалось с историей моей семьи и контрастировало с тогдашним мейнстримом.

Мне запомнился матч «Динамо» – «Спартак», когда два мяча забил Владимир Скоков. Нравилась форма и то, что у команды была богатая история. Кто такой Лев Яшин, я знал с первого класса. «Динамо» отличала от других московских команд солидность в образе. Аккуратные со стильной литерой «Д» и со своим стадионом, на котором были трибуны с пластиковыми сидениями клубной расцветки.

«Динамо» символизировало укорененность. Импонировал Николай Толстых, у которого было противостояние с Вячеславом Колосковым. Сути я не помню, но Толстых казался уверенным в себе человеком. Да и ездить на стадион «Динамо» было мне недалеко.

Сознательно на футбол я пошел с друзьями перед 10-м классом – на фанатку, когда «Динамо» играло со «Спартаком». «Динамо» проиграло, а мы ушли до свистка. Кто-то из старших бросил: «Кто уходит до конца, тот болеет за Спартак». С тех пор всегда остаюсь до свистка.

Довольно быстро я сделал абонемент с фоточкой. Вавил (легендарный фанат «Динамо» – Sports.ru) мне его выписывал. Активно ходил в одиннадцатом классе, на первом курсе. Помню, Данни захандрил, и всей фанатке выдали футболки в его поддержку. Долго хранил эту футболку. Ездил в магазин, который располагался на старом стадионе. Покупал там литературу про «Динамо» и амуницию.

Большой удар по восприятию клуб случился, когда «Динамо» переехало в Химки. Туда я ездил редко. Мне не нравились ни местный стадион, ни сами Химки. «Динамо» – это самая столичная, самая центровая по духу команда из всех московских – а тут нужно ехать в Подмосковье на домашний матч. После того, как достроили обновленный стадион «Динамо», пропустил только один домашний матч. Было ощущение, что дорвался до того, чего так долго ждал.

В день тридцатилетия ходил на «Динамо» – «Зенит» в Химках. Это было 21 октября 2018 года, второй сезон после возвращения в премьер-лигу. «Динамо» выиграло 1:0, единственный гол забил Черных. Было очень круто получить от родной команды такой подарок на юбилейный день рождения. Это личный момент. Ну а общий – финал Кубка России-2021/22. Едва взял билет. Чудесная атмосфера, полные трибуны, суперская поддержка. И разочарование из-за поражения. Как шутили, это был последний матч русского футбола.

После этого ввели фан-айди, и многие прекратили ходить на стадион. Я полностью поддерживаю коллективный бойкот. Не должен гражданин ходить на стадион по особому документу. Футбол, как и любой другой спорт, должен быть максимально открыт для людей.

Но все же главное разочарование (хоть и похожее на очищение) – это вылет, когда один из мячей нам в футболке «Зенита» забил Кокорин . Мне кажется, именно тогда он пошел по нисходящей. Было максимально мерзко, что динамовский юниор, которого поддерживали в трудный момент, оказался у принципиального соперника.

Чемпионство «Динамо» – сказка, воплощение мечты. Понижение уровня чемпионата и даже введение фан-айди – это все лирика, нюансы. Это все равно чемпионат России, который «Динамо» должно выиграть. Не сейчас, так… Для всех нас!