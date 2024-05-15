Болельщики «Арсенала» в ярости из-за работы VAR: похоже, первый гол «Сити» был забит из офсайда
Никогда не было и вот опять.
«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» (2:9) в перенесенном матче 34-го тура АПЛ благодаря дублю Эрлинга Холанда. Первый гол норвежец забил на 51-й минуте после передачи Кевина де Брюйне, но повтор говорит о возможном офсайде Холанда.
И еще один стоп-кадр.
На 91-й норвежец стал автором гола с пенальти, гарантировав своей команде победу.
Вообще, испортилась фанбаза гуннеров.
И чтобы тут не было, мол обижен на Ман Сити я предпочитаю победу Сити, чем проиграть ее Арсеналу, хотя по факту мы проигралии ее обеим командам
Лестер 1 раз был чемпионом и в его футболках многих видел..
Сити один из лучших клубов в мире и его футболки максимум для швабр используют....
Его фанаты сидят все инкогнито на кухнях и в тайне радуются и все.