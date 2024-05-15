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Болельщики «Арсенала» в ярости из-за работы VAR: похоже, первый гол «Сити» был забит из офсайда

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Никогда не было и вот опять.

«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» (2:9) в перенесенном матче 34-го тура АПЛ благодаря дублю Эрлинга Холанда. Первый гол норвежец забил на 51-й минуте после передачи Кевина де Брюйне, но повтор говорит о возможном офсайде Холанда.

И еще один стоп-кадр.

На 91-й норвежец стал автором гола с пенальти, гарантировав своей команде победу.

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