Бен Фостер сделал удивительное предсказание по «Рексхэму». Он очень верит в бывший клуб

41-летний экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» и «Рексхэма» Бен Фостер в прошлом сезоне во второй раз завершил карьеру. Во время собственного подкаста Fozcast голкипер сделал неожиданный прогноз − он считает, что валлийский клуб может третий раз подряд получить повышение в классе.

«Я думаю, что они правда это сделают. Вложат деньги в полдюжины действительно хороших игроков. Солидные люди, солидные профессионалы, которые еще немного поднимут стандарты команды».

Все игроки, что уже есть, − это уровень Лиги 1. Если они добавят больше качества и опыта, то к концу сезона они снова будут там (наверху) или около того. Я гарантирую вам, что владельцы, тренер (Фил Паркинсон), тренерский штаб и даже некоторые игроки не будут думать о повышении. Им будет достаточно постучаться в двери плей-офф».

В последние дни в «Рексхэм» отправляют звезду и легенду «Лестера» Джейми Варди. Он помог клубу вернуться в АПЛ, но его будущее не ясно. Он не планирует завершать карьеру, но форварду уже 37 лет и он вполне может оказаться в третьем дивизионе.

«Трудно заменить человека (Варди) такого уровня в раздевалке. Если один клуб может это сделать, то «Рексхэм» тем более, потому что их политика подбора персонала такова: «Мы набираем людей, и они должны быть хорошие в футболе».