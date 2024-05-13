Саудовские клубы интересуются сразу четырьмя топ-игроками из АПЛ. Они играют в «МЮ», «Сити» и «Ливерпуле»

Возможно, что некоторые согласятся.

По данным британского The Telegraph , клубы саудовской лиги стремятся подписать летом сразу несколько крупных игроков клубов АПЛ.

Речь идет о двух хавбеках «Манчестер Юнайтед» − Каземиро и Бруну Фернандеш. Если первый, вероятно, согласится на переезд, то трансфер второго выглядит маловероятным.

Согласно источникам, этим летом ожидается до 10 важных приобретений, причем наиболее тесно с Каземиро связан клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср», в составе которого выступают Эмерик Лапорт и Садьо Мане.

Представители Каземиро уже пообщались с представителями саудовцев. «Юнайтед» готов продать игрока и хотел бы договориться о сделке в начале окна.

Также обсуждаются амбициозные предложения по голкиперу «Ливерпуля» Алиссону и Эдерсону из «Манчестер Сити». Уже известно, что существует интерес к Мохамеду Салаху, но в прошлом сезоне клуб отверг предложение «Аль-Иттихада» в 150 млн фунтов, а также к Кевину Де Брюйне.

Как и прошлым летом, саудовская лига попытается совершить набег на АПЛ. Клубы хотят заключить сделку, понимая, что могут получить высокую цену, чем где-либо еще. «МЮ» уже наладил связи с клубами лиги, в частности с «Иттихадом», который базируется в Джидде.