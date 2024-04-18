Видео недели📹 «Портсмут» вернулся в Чемпионшип после 12 лет отсутствия, на поле творилась настоящая магия🤩🤩🤩

Праздник для всего города.

Во вторник «Портсмут» на своем поле обыграл «Барнсли» 3:2 и досрочно оформили выход в новый дивизион. В качестве главного тренера команду возглавляет бывший защитник Джон Моусиньо, это его первый клуб в тренерской карьере.

«Портсмут» занимает первое место в турнирной таблице английской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 94 очка за 44 матча. На второй строчке находится «Дерби Каунти», заработав 86 очков. На третьем месте расположился «Болтон», у которого 83 очка.

«Портсмут» клуб возвращается во второй по силе дивизион Англии после понижения в 2012 году, после финального свистка на поле началось счастливое безумие.