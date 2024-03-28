Невилл и Каррагер согласились, что «Арсеналу» нужно обыгрывать «Ман Сити». Иначе «горожан» будет не остановить

Гари Невилл и Джейми Каррагер приняли участие в проекте Fan Debate. Экс-игроки встретились с ведущими фанатских каналов и обсудили последние события в английском футболе.

Разумеется, речь зашла о грядущей встрече «Ман Сити» и «Арсенала» – центральной игре 30-го тура Премьер-лиги.

Каррагер уже говорил , что для «Ливерпуля» будет выгодна победа «канониров» над «горожанами». По мнению Джейми, поражение команды Гвардиолы сделает интереснее чемпионскую гонку АПЛ:

«Да, хочу, чтобы «Арсенал» победил. Но я думаю, даже если «Ман Сити» уступит в воскресенье, они все равно могут выиграть лигу. Они все равно могут стать чемпионами, даже если проиграют «Арсеналу». А вот если «Арсенал» потерпит поражение... не понимаю, как в таком случае они смогут стать чемпионами.

Что касается «Ливерпуля», то, конечно, хочется, чтобы «Сити» проиграл, но я действительно уверен, что и после поражения «Сити» может стать чемпионом. Про «Арсенал» такого не скажешь. С точки зрения «Ливерпуля», команда борется за титул только с одним соперником.

Да, знаю, что в плане очков результат матча не будет иметь большого значения, но просто мне кажется, что психологически поражение от «Сити» очень повлияет на «Арсенал». Особенно если брать во внимание, что «Ливерпуль» почти гарантированно дома обыграет «Брайтон», а значит, окажется выше «Арсенала» в таблице. Думаю, «Арсеналу» было бы тяжело оправиться от этого поражения».

С Каррагером неожиданно согласился Невилл:

«Да, к тому же, впереди у «Арсенала» другие сложные выезды – матчи с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом». Чтобы реально изменить психологическое состояние этого состава «Манчестер Сити», нужно нанести им удар лично, нужно заставить их поверить в то, что вы лучше. «Арсенал» должен вернуться домой победителем.

Ничья на «Этихаде» тоже будет достойным результатом, но не стоит ждать, что после «Манчестер Сити» будет много ошибаться. Я не говорю, что чемпионская гонка закончится, если «Ман Сити» победит в воскресенье, но при таком раскладе «Арсеналу» и «Ливерпулю» будет очень сложно. Учитывая опыт «Сити» и то, на каком этапе они находятся, это будет очень сложно».

После 28-ми матчей «Арсенал» остается лидером АПЛ. «Ливерпуль» уступает «канонирам» по разнице мячей, команды набрали по 64 очка. «Ман Сити» занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от соперников всего на одно очко.

Согласны со взглядом Каррагера и Невилла на чемпионскую гонку в Премьер-лиге?