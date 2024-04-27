«Лестер» жив - оформили возвращение в АПЛ всего через год после вылета🔥🔥🔥

Увидим в АПЛ в следующем сезоне.

Команда Энцо Марески гарантировала себе место в топ-2 Чемпионшипа после того, как «Лидс» в 45-м туре проиграл «Куинз Парк Рейнджерс» (0:4).

«Лидс» на 4 очка отстает от лидирующего в таблице «Лестера» и за одну игру уже не сумеет догнать конкурента. Обойти «Лестер» может «Ипсвич», который отстает от лидера на 5 очков и сыграет еще три матча.

«Лестер» набрал 94 очка и проведет еще два матча. Отметим, что лучший бомбардир команды в турнире – 37-летний Джейми Варди, забивший 16 голов.

Таким образом, «Лестер» возвращается в АПЛ через год после вылета: команда покинула высший английский дивизион по окончании сезона-2022/23, заняв 18-е место.

Напомним, что «Лестер» единственный раз становился чемпионом Англии в сезоне-2015/16.