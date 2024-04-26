Райс поддержал свою девушку Лорен после того как она удалила все фотографии из соц.сетей

Возлюбленная звезды «Арсенала» Деклана Райса Лорен Фрайер стала жертвой травли в социальных сетях , где критиковали ее внешность и критиковали физическую форму.

Интернет-тролли писали девушке в социальных сетях о том, что она «недостойна быть с футболистом», что у него явно «низкие стандарты», и что «он мог бы найти кого-то получше».

В итоге Лорен была вынуждена удалить все фотографии со своей страницы.

Деклан не стал терпеть подобного буллинга и ответил хейтерам во время пресс-конференции.

«Моя женщина – любовь всей моей жизни, для меня нет никого лучше нее».

Деклан и Лорен вместе уже 8 лет, в 2022 году они впервые стали родителями.