🤯 В юниорской команде «Арсенала» завелся нереальный голеадор. Он забил семь голов за один матч, но и это не максимум. В ноябре он отгрузил десятку «Ливерпулю» 😮

16-летний Чидо Оби-Мартин делает большие успехи в академии «Арсенала».

Недавно «Арсенал U16» разгромил сверстников из «Норвич» со счетом 9:0. Знаете, сколько голов на счету Оби-Мартина? Семь! Юноша оформил хет-трик уже к 17-й минуте.

Кстати, недавно он забил пять мячей «Вест Хэму».

Но знаете, что? Это не рекорд. В ноябре Чидо забил 10 голов , когда его команда уничтожила «Ливерпуль» со счетом 14:3. На тот момент юноше было всего 15 лет.

На счету Оби-Мартина уже 28 голов в 16 играх. Он уже побил предыдущий рекорд академии, который установил Фоларин Балогун (25 голов).

Интересно, что Оби-Мартин до сих пор не подписал профессиональный контракт с «Арсеналом».