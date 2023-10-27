Энцо Фернандес стал отцом во второй раз: у игрока «Челси» родился сын🐣

Звезда «Челси» Энцо Фернандес и Валентина Сервантес объявили о рождении сына.

В пятницу вечером победитель чемпионата мира сообщил в социальных сетях, что его жена благополучно родила сына Бенджамина.

Это второй ребенок пары - три года назад у них родилась дочь Оливия.

Однако даже рождение сына не стало для 22-летнего футболиста поводом пропустить матч «Челси» с «Брентфордом» на «Стэмфорд Бридж» в прошедшую субботу, который закончился поражением «синих».