In English, please
Блог

Энцо Фернандес стал отцом во второй раз: у игрока «Челси» родился сын🐣

Челси Челси
Клубы Клубы
Энцо Фернандес Энцо Фернандес
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Звезда «Челси» Энцо Фернандес и Валентина Сервантес объявили о рождении сына.

В пятницу вечером победитель чемпионата мира сообщил в социальных сетях, что его жена благополучно родила сына Бенджамина.

 

Это второй ребенок пары - три года назад у них родилась дочь Оливия.

Однако даже рождение сына не стало для 22-летнего футболиста поводом пропустить матч «Челси» с «Брентфордом» на «Стэмфорд Бридж» в прошедшую субботу, который закончился поражением «синих».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий