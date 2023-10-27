Энцо Фернандес продолжает подтверждать титул «Отца года»: души не чает в своей дочурке и уже покорил сердца Лондона

Ми-ми-ми.

В Лондон Энцо приехал из Лиссабона не один, а в компании Валентины Сервантес.

Валентина родилась 2 февраля 2000 года в Буэнос-Айресе. Пара познакомилась в 2019-м, а уже в 2020-м у Энцо и Валентины родился первенец – дочь Оливия.

Энцо души не чает в малышке и постоянно проводит с ней время, не стесняясь демонстрировать свои чувства к наследнице. Так было и в Лиссабоне, а теперь Энцо покоряет сердца жителей Лондона.

💙💙💙