In English, please
Блог

Энцо Фернандес продолжает подтверждать титул «Отца года»: души не чает в своей дочурке и уже покорил сердца Лондона

Энцо Фернандес Энцо Фернандес
Клубы Клубы
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Челси Челси
Футбол Футбол

Ми-ми-ми.

В Лондон Энцо приехал из Лиссабона не один, а в компании Валентины Сервантес.

Валентина родилась 2 февраля 2000 года в Буэнос-Айресе. Пара познакомилась в 2019-м, а уже в 2020-м у Энцо и Валентины родился первенец – дочь Оливия.

Энцо души не чает в малышке и постоянно проводит с ней время, не стесняясь демонстрировать свои чувства к наследнице. Так было и в Лиссабоне, а теперь Энцо покоряет сердца жителей Лондона.

💙💙💙

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огонь Твоей Души
Отец века как минимум. Другие бати наверняка даже не смотрят на своих детей
+90
-1
+89
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maggio 13
Не ракскрыта тема Вали Сервантес. Даже не увидели ее зад.
+46
0
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Дубасов
Ответ Огонь Твоей Души
Отец века как минимум. Другие бати наверняка даже не смотрят на своих детей
какой там не смотрят, они даже не знают о них
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
starwars
"В Лондон Энцо приехал в компании Валентина Сервантес" - кто этот Валентин и где он сейчас?
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Istianoff
Поцеловал своего ребенка на улице, так вот ты какой отец года. У Алексея Федорова явно нет своих детей.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yndestad
приз за самые ненатуральные сиськи в студию!
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Potapson
Ответ Maggio 13
Не ракскрыта тема Вали Сервантес. Даже не увидели ее зад.
Верно. Хотелось бы отдельный пост с соответствующим количеством фотографий
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ТимТалер
Две валентины на первом фото вдохновляют Энцо ) Жаль, не настоящие )
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DjoRascal
Ответ Istianoff
Поцеловал своего ребенка на улице, так вот ты какой отец года. У Алексея Федорова явно нет своих детей.
И пускай не будет , если для него обнять и поцеловать ребенка - это сверх поступок .
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lisic
Ответ Maggio 13
Не ракскрыта тема Вали Сервантес. Даже не увидели ее зад.
Антресоли же видно, они зачетные)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Безымянный болельщик
Благодаря этому посту я наконец понял, зачем такие огромные дыры на коленях. Это чтобы было удобнее в джинсах на корточки присаживаться.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давай Так
Ответ Огонь Твоей Души
Отец века как минимум. Другие бати наверняка даже не смотрят на своих детей
Думаю, как только выключается камера смурфона, он делает тоже самое.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maksim shavkun
Силиконовая долина,латинки красивые, но многие перекачены силиконом, наши утки их догоняют по тихой, уже дома колят эту химию из вайлбериза
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Sheykhov
пойду найду своих
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Football_legend
Ответ Огонь Твоей Души
Отец века как минимум. Другие бати наверняка даже не смотрят на своих детей
Некоторые настолько заботятся о детях, что хлеб в магазине вот уже 28 лет подбирают..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ricardo Quaresma
По обложке можно подумать, что эта дама и есть его дочь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stanley_Ipkiss
Какие антресолис у Сервантес
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марк Антипов
Ответ Maggio 13
Не ракскрыта тема Вали Сервантес. Даже не увидели ее зад.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/ultras_action/3101364.html
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всё знаю
Ответ Maggio 13
Не ракскрыта тема Вали Сервантес. Даже не увидели ее зад.
Два сервантеса тебе мало что ли ?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий