Энцо Фернандес продолжает подтверждать титул «Отца года»: души не чает в своей дочурке и уже покорил сердца Лондона
Ми-ми-ми.
В Лондон Энцо приехал из Лиссабона не один, а в компании Валентины Сервантес.
Валентина родилась 2 февраля 2000 года в Буэнос-Айресе. Пара познакомилась в 2019-м, а уже в 2020-м у Энцо и Валентины родился первенец – дочь Оливия.
Энцо души не чает в малышке и постоянно проводит с ней время, не стесняясь демонстрировать свои чувства к наследнице. Так было и в Лиссабоне, а теперь Энцо покоряет сердца жителей Лондона.
💙💙💙
21 комментарий