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😔 «Хотел бы я выпить таблетку, которая сотрет мне память. Этот момент убил меня изнутри». Дэвид Бекхэм со слезами вспоминает удаление на ЧМ-98

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Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
ЧМ-1998
Футбол Футбол

Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм признался, что до сих пор переживает из-за ЧМ-98. Особенно сильно его беспокоит матч со сборной Аргентины, в котором он заработал удаление после столкновения Диего Симеоне.

Матч закончился поражением англичан в серии пенальти, а Бекхэм попал под невероятный шквал критики со стороны СМИ и фанатов.

Экс-звезда «Реала» поделился эмоциями в новом документальном фильме Netflix «Бекхэм»: «Хотел бы я, чтобы была таблетка, которую вы могли бы принять, чтобы стереть определенные воспоминания. Я совершил глупую ошибку. Это изменило мою жизнь.

Мы были в отпуске в Америке после чемпионата мира, где как раз должен был родиться наш первый ребенок, и я подумал: «У нас все будет хорошо». Через день или два люди забудут. Но куда бы я ни пошел, я подвергался упрекам. Ежедневно.

Идти по улице и видеть, как люди смотрят на тебя, плюются, оскорбляют... это трудно.

Я не ел и не спал. У меня был бардак. Я не знал, что делать. Это привлекло много внимания, которого я бы никогда никому не пожелал, не говоря уже о моих родителях, и я не могу простить себя за это.

Этот момент убил меня изнутри», - признался Бекхэм.

2 комментария

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Rhett Butler
видео момента, как-бы напрашивается в статье...
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Павел Зюзин
Не было б это момента , нашли б за что докопаться в другом месте
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