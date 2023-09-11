Ему было нелегко.

Извечный спор и выбор между Лео Месси и Криштиану Роналду продолжают волновать футбольных болельщиков всего мира. За последние 15 лет эти две футбольные иконы, преимущественно получившие признание в «Барселоне» и «Мадриде», были всегда в центре внимания. На двоих у них 12 «Золотых мячей» и 79 трофеев.

Несмотря на то, что недавно Роналду поставил точку в противостоянии с аргентинцем, фанаты все еще спрашивают о дуэте у своих кумиров. Игрок «Сити» Джек Грилиш поучаствовал в викторине «То или это». Ему задавали разные вопросы: что он предпочитает − дневные матчи или вечерние, короткие рукава или длинные.

Но нашелся тот человек, который спросил, кого бы Грилиш выбрал − Роналду или Месси? Джек сделал шаг вперед, нахмурил брови, сжал руки в замок, а потом выбрал Месси. Свой выбор он не пояснял, так как это не входит в формат.

И Месси, и Роналду находятся на завершающем этапе своей карьеры. Криштиану сделал выбор в пользу Саудовской Аравии, тогда как Месси уехал в США, выбрав МЛС.