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🤔Месси или Роналду? Грилиш пообщался с фанатами и сделал выбор

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Ему было нелегко.

Извечный спор и выбор между Лео Месси и Криштиану Роналду продолжают волновать футбольных болельщиков всего мира. За последние 15 лет эти две футбольные иконы, преимущественно получившие признание в «Барселоне» и «Мадриде», были всегда в центре внимания. На двоих у них 12 «Золотых мячей» и 79 трофеев.

Несмотря на то, что недавно Роналду поставил точку в противостоянии с аргентинцем, фанаты все еще спрашивают о дуэте у своих кумиров. Игрок «Сити» Джек Грилиш поучаствовал в викторине «То или это». Ему задавали разные вопросы: что он предпочитает − дневные матчи или вечерние, короткие рукава или длинные.

Но нашелся тот человек, который спросил, кого бы Грилиш выбрал − Роналду или Месси? Джек сделал шаг вперед, нахмурил брови, сжал руки в замок, а потом выбрал Месси. Свой выбор он не пояснял, так как это не входит в формат.

И Месси, и Роналду находятся на завершающем этапе своей карьеры. Криштиану сделал выбор в пользу Саудовской Аравии, тогда как Месси уехал в США, выбрав МЛС.

5 комментариев

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Дима Костылев
Они как-то все быстро меняют свое мнение или просто наугад стреляют. Пока играл в Вилле, другое мнение было у него. Для меня оба величайшие! Но естественно кумир у каждого свой! Наслаждайтесь двумя легендами, пока ещё есть время 💪
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Отец Абду
Ответ Дима Костылев
Они как-то все быстро меняют свое мнение или просто наугад стреляют. Пока играл в Вилле, другое мнение было у него. Для меня оба величайшие! Но естественно кумир у каждого свой! Наслаждайтесь двумя легендами, пока ещё есть время 💪
После ЧМ многие поменяли своё мнение или просто приняли тот факт, что Месси лучше Роналду... Даже мои друзья говорят, что Месси объективно лучше чем Роналду, но Роналду для них остаётся кумиром и любимым игроком...

Ну, у каждого свой выбор, и каждый выбирает по вкусу:)
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Игорь Климов
Ответ Отец Абду
После ЧМ многие поменяли своё мнение или просто приняли тот факт, что Месси лучше Роналду... Даже мои друзья говорят, что Месси объективно лучше чем Роналду, но Роналду для них остаётся кумиром и любимым игроком... Ну, у каждого свой выбор, и каждый выбирает по вкусу:)
Я тоже много таких встречал фанатов КР, кто после ЧМ признаёт единоличное лидерство Лео Месси в этом долгом споре.
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Domian
Ответ Дима Костылев
Они как-то все быстро меняют свое мнение или просто наугад стреляют. Пока играл в Вилле, другое мнение было у него. Для меня оба величайшие! Но естественно кумир у каждого свой! Наслаждайтесь двумя легендами, пока ещё есть время 💪
Оба к ним неприемлемо.
Месси в другом измерении, с ним рядом только Диего и Пеле.
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