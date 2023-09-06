30 комментариев

«Соперничество окончено». Роналду объявил конец многолетней борьбе между ним и Месси
Два великих.
Криштиану Роналду хочет положить конец бесконечным спорам между его фанатами и поклонниками Лионеля Месси. Португальский форвард считает, что они оба достигли огромных высот и сравнивать их уже нет смысла.
«Соперничество между мной и Месси было хорошим. Болельщикам оно нравилось. Теперь это соперничество окончено, — сказал Роналду на пресс-конференции перед отборочным матчем Португалии на Евро-2024. — Если вы любите Криштиану, вам не обязательно ненавидеть Месси, и наоборот. Мы изменили историю футбола».
6 лет назад, в 2017 году Роналду заявил, что их соперничество с Месси только начинается. Оба игрока на тот момент выиграли по пять «Золотых мячей» каждый. Но прошло время, теперь они выступают на разных континентах, и Криш готов объявить перемирие.
Португалец безусловно прав в том, что они оба изменили историю футбола: на двоих они забили более 1600 голов в официальных матчах. Вполне вероятно, что в ближайшие годы мы не увидим столь яркого и горячего соперничества.
Месси и Ронаду забили сколо 1700 голов в оф. матчах (и продолжают ещё забивать).
Завоевали или получили на двоих 13. ЗМ. (8-й будет стопудово).
Вот пусть теперь Холанд и Мбаппе (ну или кто другой) столько забьют голов и ЗМ получат))
во-первых : тут говорят о спорте ,а не о политике!!!
а во-вторых :такого народа не существовало, не существует ,Ну и существовать никогда не будет !!!!
потому что, такой земли( Палестина ) никогда не было!!! Ты хотя бы узнай, что означает слово Палестина.