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«Соперничество окончено». Роналду объявил конец многолетней борьбе между ним и Месси

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Два великих.

Криштиану Роналду хочет положить конец бесконечным спорам между его фанатами и поклонниками Лионеля Месси. Португальский форвард считает, что они оба достигли огромных высот и сравнивать их уже нет смысла.

«Соперничество между мной и Месси было хорошим. Болельщикам оно нравилось. Теперь это соперничество окончено, — сказал Роналду на пресс-конференции перед отборочным матчем Португалии на Евро-2024. — Если вы любите Криштиану, вам не обязательно ненавидеть Месси, и наоборот. Мы изменили историю футбола».

6 лет назад, в 2017 году Роналду заявил, что их соперничество с Месси только начинается. Оба игрока на тот момент выиграли по пять «Золотых мячей» каждый. Но прошло время, теперь они выступают на разных континентах, и Криш готов объявить перемирие.

Португалец безусловно прав в том, что они оба изменили историю футбола: на двоих они забили более 1600 голов в официальных матчах. Вполне вероятно, что в ближайшие годы мы не увидим столь яркого и горячего соперничества.

30 комментариев

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Мурад Сабиев
Что-то он припозднился. Соперничество закончилось еще 18 декабря 2022 года.
+39
-16
+23
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Jean-Paul
Ответ Роман
Роналду должен был брать ЗМ в 2018 году. В 2013 возможно и не он. Месси в 2020 и других года спорно. Без ЛЧ Буффона считают лучшим вратарём мира, так и Роналду даже без ЧМ лучший игрок XXI века. (У него есть престижная "Евро")
Буффон чемпион мира, что ему эта ЛЧ.
+15
-2
+13
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Артём Поддубный
а что, все правильно, их соперничество закончилось с момента отъезда Криша из Реала.
+17
-5
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Kostya.68@bk.ru
Чтобы помирить фанов , объявляем новое соперничество.
Месси и Ронаду забили сколо 1700 голов в оф. матчах (и продолжают ещё забивать).
Завоевали или получили на двоих 13. ЗМ. (8-й будет стопудово).
Вот пусть теперь Холанд и Мбаппе (ну или кто другой) столько забьют голов и ЗМ получат))
+5
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Dima Demchenko
Ответ Мурад Сабиев
Что-то он припозднился. Соперничество закончилось еще 18 декабря 2022 года.
Даже тут вам надо нæсрать кучу. Он имеет ввиду что оба покинули Европу. Причем тут ЧМ Месси?
+10
-5
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Даниил Гутин
"Если вы любите Криштиану, вам не обязательно ненавидеть Месси, и наоборот."
+4
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Артак Симонян
Спасибо и Рональду и Месси за то что они были в нашей жизни. За их соперничество особенно.
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Mustang Shelby
хоть они играют в других континентах, все равно они будут соперничать. например количество матчей мячей рекордов. если один из двух закончат карьеру то тут можно смело сказать соперничество окончена
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Семён Жуйло
Отнял у глоров смысл жизни....
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Lavinka
Капитулировал !
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olimbek
Это окончательная капитуляция.
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yarmuck
Ответ Роман
Роналду должен был брать ЗМ в 2018 году. В 2013 возможно и не он. Месси в 2020 и других года спорно. Без ЛЧ Буффона считают лучшим вратарём мира, так и Роналду даже без ЧМ лучший игрок XXI века. (У него есть престижная "Евро")
Имеешь прпво на свое мнение, но Месси лучший
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bjpz8u53uu
Ответ Роман
Роналду должен был брать ЗМ в 2018 году. В 2013 возможно и не он. Месси в 2020 и других года спорно. Без ЛЧ Буффона считают лучшим вратарём мира, так и Роналду даже без ЧМ лучший игрок XXI века. (У него есть престижная "Евро")
Бред не неси. Роня в 2018 (год ЧМ, если что) полностью провалился с Португалией и с Реалом на индивидуальном уровне ничего такого не показал, за что можно было отдать ему ЗМ и обделить Модрича
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Altim
По-настоящему, их соперничество закончилось в 2018ом, когда Роналду ушёл из Реала. С тех пор его карьера шла только вниз.
+2
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Маратбек Абакиров
я люблю Роналду! я уважаю его за то что он справедлив в мире. и всегда поддерживал слабых Палестинцев! и однозначно великий футболист! один из величайших. но битву и войну он проиграл Месси. с этим невозможно спросить на любых этапах аргументированного дискурса. так как по мимо ЗМ, Лео по системе гол+пас почти каждый, год их соперничества лучший! я молчу про созданные моменты. забитые голы в Финалах важных и элитных турниров. как человек Роналду меня покорил! а как футболист меня покорил Месси. такое тоже бывает, не все одному дается.
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barca1899messi
Ответ Мирворис Мирмахмудов
Соперничество закончилось еще в 2018 когда Криштиану выиграл 3лч подряд
да И после этого он умер как игрок
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Мирворис Мирмахмудов
Ответ Мурад Сабиев
Что-то он припозднился. Соперничество закончилось еще 18 декабря 2022 года.
Соперничество закончилось еще в 2018 когда Криштиану выиграл 3лч подряд
+2
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barca1899messi
Ответ Маратбек Абакиров
я люблю Роналду! я уважаю его за то что он справедлив в мире. и всегда поддерживал слабых Палестинцев! и однозначно великий футболист! один из величайших. но битву и войну он проиграл Месси. с этим невозможно спросить на любых этапах аргументированного дискурса. так как по мимо ЗМ, Лео по системе гол+пас почти каждый, год их соперничества лучший! я молчу про созданные моменты. забитые голы в Финалах важных и элитных турниров. как человек Роналду меня покорил! а как футболист меня покорил Месси. такое тоже бывает, не все одному дается.
К чему ты приплёл здесь палестинцев????
во-первых : тут говорят о спорте ,а не о политике!!!
а во-вторых :такого народа не существовало, не существует ,Ну и существовать никогда не будет !!!!
потому что, такой земли( Палестина ) никогда не было!!! Ты хотя бы узнай, что означает слово Палестина.
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Базука Базука
Ответ Kostya.68@bk.ru
Чтобы помирить фанов , объявляем новое соперничество. Месси и Ронаду забили сколо 1700 голов в оф. матчах (и продолжают ещё забивать). Завоевали или получили на двоих 13. ЗМ. (8-й будет стопудово). Вот пусть теперь Холанд и Мбаппе (ну или кто другой) столько забьют голов и ЗМ получат))
надо эМбаппу в эМйУ переходить, и сопернчиать с Эрилингом в дерби - тогда можно с полным правом считать их преемниками в плане противостояния!
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barca1899messi
Ответ Altim
По-настоящему, их соперничество закончилось в 2018ом, когда Роналду ушёл из Реала. С тех пор его карьера шла только вниз.
💯💯💯💯
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