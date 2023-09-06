30 комментариев

Два великих.

Криштиану Роналду хочет положить конец бесконечным спорам между его фанатами и поклонниками Лионеля Месси. Португальский форвард считает, что они оба достигли огромных высот и сравнивать их уже нет смысла.

«Соперничество между мной и Месси было хорошим. Болельщикам оно нравилось. Теперь это соперничество окончено, — сказал Роналду на пресс-конференции перед отборочным матчем Португалии на Евро-2024. — Если вы любите Криштиану, вам не обязательно ненавидеть Месси, и наоборот. Мы изменили историю футбола».

6 лет назад, в 2017 году Роналду заявил, что их соперничество с Месси только начинается. Оба игрока на тот момент выиграли по пять «Золотых мячей» каждый. Но прошло время, теперь они выступают на разных континентах, и Криш готов объявить перемирие.

Португалец безусловно прав в том, что они оба изменили историю футбола: на двоих они забили более 1600 голов в официальных матчах. Вполне вероятно, что в ближайшие годы мы не увидим столь яркого и горячего соперничества.