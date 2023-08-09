Харри Кейн решил перейти в мюнхенскую «Баварию» из «Тоттенхэма». Клубы договорились о гонораре в размере чуть более 100 миллионов евро, сообщает Athletic.

Многие болельщики радуются перспективе того, что Кейн наконец-то сможет завоевать какой-то трофей.

Правда ли, что за свою долгую карьеру Харри Кейн не выиграл ни одной коллективной награды?

Ответ положительный: у Харри Кейна нет официальных командных трофеев с «Тоттенхэмом».

Они выигрывали предсезонные турниры, такие как Кубок Audi или Кубок Тигра, но по сравнению с ними выиграть Кубок Англии было бы все равно, что выиграть три Лиги чемпионов подряд.

Страница Кейна в Википедии заполнена списком индивидуальных наград, но когда дело доходит до трофеев со «Шпорами» или Англией, то лучшее, что он сделал до сих пор, — это несколько раз занимал второе место.

Перейдя в «Баварию», Кейн не сможет побить рекорд, установленный Аланом Ширером и стать лучшим бомбардиром Премьер-лиги. 30-летний футболист сейчас отстает всего на 47 голов. Но зато он получит шанс побороться в Лиге чемпионов и в Бундеслиге.

Удачи, Харри!