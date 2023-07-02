Всем известно, что Джек Грилиш знает толк в вечеринках! Звезда «Манчестер Сити» и сборной Англии не скрывает, что любит погулять, поэтому он ярко отметил успех «Сити» в этом сезоне.

Cогласно The Sun, Грилиш даже организовал бар в своем особняке в Чешире, стоимостью 6 миллионов фунтов. Однако, в меню бара есть изюминка, так как здесь будут подавать шоты из ростков пшеницы и смузи со спирулиной. Это идея 27-летней девушки футболиста Саши Эттвуд, которая неравнодушна к здоровой пище.

Сок-бар станет одним из многих дополнений к особняку с семью спальнями, бассейном, сауной и парными для восстановления сил, а также тренажёрным залом, комнатой для йоги и игровой комнатой. В ближайшем будущем футболист с девушкой передут в особняк из своей квартиры в центре Манчестера.

Джеку принадлежат 20 акров земли, где будет достаточно места для вертолетной площадки, теннисного корта, поля для гольфа и озера для рыбалки.