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«Ливерпуль» сильно страдал от травм в прошедшем сезоне. Однако в АПЛ были клубы, у которых все еще плачевнее

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Придется поработать.

Британское издание The Athletic подсчитало, что в сезоне-2022/2023 АПЛ было сразу три клуба, которые пострадали от травм больше, чем «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа теряла сразу несколько очень важных игроков, что сильно повлияло на битву за место в Лиге чемпионов.

Всего за сезон у «красных» было 36 травм, что на одну меньше, чем у не почетного третьего места «Форест». Лидер же «Челси», в составе которого было зафиксировано 48 повреждений. На втором месте − «Ньюкасл» (39).

К сожалению, подобная статистика не учитывает большое количество факторов. Лондонский «Арсенал», который занял почетное 18 место по количеству травм, в самый важный момент сезона потерял сразу несколько важных игроков, что не могло не повлиять на игру команды.

Для того, чтобы делать далеко идущие выводы, нужно учитывать размер состава команды, продолжительность и серьезность травм, а также то, кто конкретно травмируется, насколько это важный игрок.

Однако для общего ознакомления статистика количества травм также важна, чтобы сложилось общее представление о работе тренерского и медицинского штаба.

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