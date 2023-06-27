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Ого! Оказывается Джек Грилиш - персональный фанат Роналду: топит за Криша с самого начала карьеры

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Интернет помнит все.

Полузащитник « Манчестер Сити» Джек Грилиш, прославившийся самым мощным отмечанием требла своей команды, оказывается, является давним фанатом таланта Криштиану Роналду.

Пользователи твиттера, которых после недавнего загула Грилиша, видимо, заинтересовали более ранние подвиги Джека, долистали ленту аж до 2012 года - именно тогда англичанин дебютировал за «Астон Виллу».

Последний твит, посвященный Роналду, датируется 2016 годом - именно тогда Грилиш дебютировал за сборную Англии.

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