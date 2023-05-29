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«Арсенал» поздравил Аршавина с днем рождения. Пост не провисел и дня — его удалили спустя 8 часов

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Сегодня Андрею Аршавину, экс-футболисту «Зенита» и «Арсенала», а в настоящее время заместителю генерального директора петербургского клуба, исполнилось 42 года.

«Канониры», в составе которых он выступал с 2009 по 2013 год (с перерывом на половину сезона, проведенную в аренде в «Зените»), поздравили бывшего полузащитника.

В официальном аккаунте лондонского клуба появилось видео, как Шава забивает свой легендарный покер в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде», с подписью: «Отличного дня, Андрей 🥳».

Но прошло всего 8 часов, и этот пост найти уже невозможно.

Пост был удален из-за зашкаливающего количества негативных комментариев, но при этом многие пользователи вспоминали достижения Аршавина в Лондоне добрыми словами.

Андрей провел в АПЛ 105 матчей и забил 23 гола. 

9 комментариев

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S. A.
Видимо, не согласовали с Зинченко
+8
0
+8
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S. A.
Нетрудно догадаться, что за люди оставляли негативные комментарии
+8
0
+8
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Миша Асеев
Там только от украинцев были комментарии из разряда, что он в путинском клубе играл и террорист. Клоуны
+5
0
+5
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samdl
Где то всплакнул Зинченко.
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samdl
Я не плачу, это просто Зинченко в глаз попало!
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justbored
8 часов это много для столь неслыханного образца гражданской смелости. Я давал от силы пару ))
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Vanya Noname
Никакой русофобии на западе нет...))
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inkogniatti
Их борьба
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Dmitry Orlov
Ответ Миша Асеев
Там только от украинцев были комментарии из разряда, что он в путинском клубе играл и террорист. Клоуны
Нам обещали, что Украина европеизируется. Но нет, похоже наоборот - Европа украинизируется. Англия - в особенности.
Не думал, что пойдут на поводу у ТАКИХ комментаторов.
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