9 комментариев

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Сегодня Андрею Аршавину, экс-футболисту «Зенита» и «Арсенала», а в настоящее время заместителю генерального директора петербургского клуба, исполнилось 42 года.

«Канониры», в составе которых он выступал с 2009 по 2013 год (с перерывом на половину сезона, проведенную в аренде в «Зените»), поздравили бывшего полузащитника.

В официальном аккаунте лондонского клуба появилось видео, как Шава забивает свой легендарный покер в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде», с подписью: «Отличного дня, Андрей 🥳».

Но прошло всего 8 часов, и этот пост найти уже невозможно.

Пост был удален из-за зашкаливающего количества негативных комментариев, но при этом многие пользователи вспоминали достижения Аршавина в Лондоне добрыми словами.

Андрей провел в АПЛ 105 матчей и забил 23 гола.