«Челси» – чемпион по травмам в этом сезоне: 54 игрока вылетали, 309 матчей суммарно пропущено. А кому везло больше?

«Челси» проводит неоднозначный сезон. Команду ждет очередной сезон без еврокубков, хотя Маурисио Почеттино выдал несколько мощных отрезков. Однако вряд ли кто-то не согласится, что лондонцев сильно подбили травмы.

Игроки «Челси» суммарно пропустили больше всех матчей среди других клубов АПЛ.

Больше всего повезло (хотя, конечно, не забываем поблагодарить врачей) «Вест Хэму», «Лутону» и «Шеффилд Юнайтед»: всего по 6 их игроков отправлялись в лазарет.