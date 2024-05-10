Эд Ширан празднует выход «Ипсвича» в АПЛ в туалете в компании игроков клуба📹

На прошлой неделе «Ипсвич» бурно праздновал свое возвращение в Премьер-лигу после 22 лет отсутствия в высшем дивизионе Англии. Известный болельщик клуба Эд Ширан праздновал с командой в клубном туалете на их домашнем стадионе, исполняя свой хит «Thinking Out Loud»

Всего год назад «Ипсвич» выступал в третьем по силе дивизионе английского футбола, Лиге 1. В заключительном туре Чемпионшипа «Ипсвич» обыграл «Хаддерсфилд» на домашнем стадионе и обеспечил себе финиш на втором месте. К успеху команду привел 37-летний тренер Киран Маккенна. Он работает с «Ипсвичем» с 2021-го года, а до этого три года входил в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».