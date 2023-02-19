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Воскресная футбольная лига в Англии: если вы ничего о ней не слышали, то все поймете с помощью этого видео📹

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Отдельный вид футбольного искусства.

Воскресная лига в Англии представляет начальный уровень любительского футбола, который также иногда называют «паб-лигой» (Pub league) из-за того, что многие пабы выставляют свои команды для участия в этой лиге.

В очередном туре этого прекрасного турнира произошел эпизод, который даже фанаты со стажем назвали «Лучшее видео в стиле воскресной лиги в истории воскресной лиги».

Действительно, после просмотра все становится ясно о турнире.

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