3 игрока «Арсенала» не получат медали в случае чемпионства. Но АПЛ может согласиться при одном условии

«Арсенал» в шаге от первого за последние два десятилетия чемпионства АПЛ (правда, нужна еще осечка «Ман Сити», но не все игроки Микеля Артеты имеют право на получение медали.

Чемпионам вручают 40 медалей из серебра диаметром 2,25 дюйма (5,7 см), право на получение которых имеют футболисты, сыгравшие не менее пяти матчей.

Юрриен Тимбер, Киран Тирни и Итан Нванери точно не получат наград, так как сыграли только по одному матчу.

Однако дополнительные медали могут быть вручены только с согласия совета директоров Премьер-лиги, а оно будет получено только в том случае, если более 39 игроков сыграли не менее пяти матчей за команду.