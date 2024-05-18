«Мы такого не делали, мы старались играть усерднее». Клоппу не нравятся хитрости «Арсенала» мешать сопернику

Юргену Клоппу не нравятся хитрые попытки «Арсенала» выбить соперника из колеи. В этом сезоне лондонцы регулярно ходят по грани серой зоны правил, чтобы получить преимущество на поле.

Самый свежий пример – попытка Бена Уайта снять перчатки вратарю «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио во время углового.

«Арсенал» победил в дерби 3:2, но матч вызвал много споров. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не одобряет такие методы. Немец заявил, что в чемпионском сезоне его команда сторонилась от подобных моментов:

«Мы не тратили время впустую, не придумывали новые дерзкие штуки для заготовок. Снимать перчатки и тому подобные вещи – мы не делали этого.

Мы просто старались играть усерднее, чем другие команды. Это было невероятное время».