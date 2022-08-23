Международный центр спортивных исследований CIES предсказывает результаты АПЛ в сезоне 2022/23

Международный центр спортивных исследований, известный под инициалами CIES, опубликовал свой прогноз на сезон 2022/23 для топ-5 лиг.

Прогнозы были сделаны исходя из статистики, которая учитывает результаты команд в двух предыдущих сезонах, опыт состава и траты клубов на трансферном рынке.

Результаты Премьер-лиги сезона 2022/23 повторяют прошлогодний итог: семерка лучших не меняется. Согласно CIES, «МанСити» снова выиграет титул, «Ливерпуль» будет довольствоваться вторым местом, а «МЮ» не попадет в Лигу чемпионов.

Вот как будет выглядеть итоговая таблица АПЛ согласно CIES.