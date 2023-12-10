Айс-ТВ
Блог

«Возраст – это всего лишь какая-то цифра». Ковальчук – о Хартли, Олимпиадах и знакомстве со Златаном

Олимпиада-2022 Олимпиада-2022
Атланта Атланта
Илья Ковальчук Илья Ковальчук
Нью-Джерси Нью-Джерси
Максим Гончаров Максим Гончаров
олимпийский хоккейный турнир олимпийский хоккейный турнир
НХЛ НХЛ
Подкасты Подкасты
Алексей Потапов Алексей Потапов
ЧМ по хоккею ЧМ по хоккею
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Сборная России по хоккею с шайбой Сборная России по хоккею с шайбой
СКА СКА
Авангард Авангард
локаут локаут
КХЛ КХЛ
интервью интервью
Кубок Гагарина Кубок Гагарина
Алексей Жамнов Алексей Жамнов
Хоккей Хоккей

Пришел в подкаст к Гончарову и Потапову.

Илья Ковальчук официально вернулся на лед: на этой неделе он подписал контракт со «Спартаком» и после паузы поведет близкий ему клуб в поход за Кубком Гагарина. Но еще до официального возвращения в хоккей нападающий пришел в гости в подкаст «Полный контракт» – и по его словам легко было понять, что окончание карьеры, о котором он говорил в начале года, откладывается.

Почти за полтора часа Ковальчук успел посчитать, сколько он тратил при первых взрослых контрактах, рассказать о Бобе Хартли и методах его работы и в очередной раз вспомнить локаутный «Ак Барс», а также победу сборной России на ЧМ-2008.

Некоторые из его историй вы уже могли слышать (например, здесь), поэтому для текстовой версии мы выбрали то, о чем Илья говорил прежде редко, и то, что уже позабылось в его карьере. Но полную версию разговора можно посмотреть тут:

Интересно, что оба ведущих – Максим Гончаров и Алексей Потапов – успели поиграть с Ковальчуком в «Авангарда» (и, в отличие от него, уже завершить карьеры). С общих воспоминаний и начался этот разговор.

Ковальчук: Давай я начну с того, как мы познакомились. Чтобы вы не терялись. Я собирался в Омск – с Бобом все вроде решил, переговорил, он говорит: «Приезжай, команда хорошая».

Когда зашел в раздевалку, понял, что есть несколько ребят, с кем мы не пересекались. Это как раз вы вдвоем, ну еще со Стайзером (Андрей Стась – Sports.ru) я мало где играл. И как раз с вами мне и хотелось быстрее выстроить отношения, потому что я понимал, что костяк – это все равно взрослые, опытные ребята. И слава Богу, что у нас это получилось.

И вот теперь вы такие известные, настоящие, двигаете хоккей. Наконец-то вы закончили и пригласили меня. Мне очень приятно.

Потапов: Когда ты приехал, я сидел в раздевалке – по-моему, травма была. Поставили баул «Кэпиталс». И я записываю видео. Сначала себя: «Пацаны, ну давайте, успеха вам сегодня» – и такой плавный переход на баул «Кэпиталс».

И вот когда ты приехал, я не то что переживал, но думал: «Так, приедет звезда. Зазвездился – не зазвездился? С какой целью он сюда приехал?». И я прям очень аккуратно смотрел, наблюдал и, наверное, с первых двух тренировок понял, что все будет вообще охеренно.

Гончаров: У меня такая же история, на самом деле. Всегда хотел поиграть с тобой – нигде же не по карьере не пресекались, получается. Ну только друг против друга, но по разговорам же слышал [про тебя], по отзывам пацанов. Поэтому было суперинтересно.

«Авангард», Боб Хартли, молодые

Гончаров: Как ты принял решение? Почему «Авангард»? Как так получилось?

Ковальчук: Когда я понял, что там, куда бы я хотел поехать, куда бы мне хотелось, особо вариантов не было, то, я, конечно, позвонил в «Спартак». Это, наверное, такой эксклюзив. Не буду ни имена, ничего называть, но не получилось у нас договориться, по разным причинам.

А Боб в этот момент мне постоянно писал, звонил, спрашивал, какие у меня планы, говорил, что хорошая команда – не хватает лишь каких-то небольших мелочей, которые могут привести к кубку. Он был уверен, что может это сделать. Он в вас очень сильно верил – говорил, что ребята пашут каждый день, слушают: «Понятно, что я их уже замучил». Но говорил, что по-другому нельзя.

Я его очень хорошо знаю и сказал, что все, еду – два дня оставалось до дедлайна, надо было определяться. Мы с ним договорились, что приеду, неделю с командой потренируюсь и буду играть. Я прилетел, один день потренировался, он говорит: «Завтра играешь».

Потапов: Причем я помню этот матч. Ты вышел – сразу три голевых момента. У меня за 10 матчей один бросок. А у тебя три голевых момента сразу же.

Ковальчук: На самом деле, я вначале очень переживал, потому что многих ребят взрослых не знал в команде. Хорошо, что я  Емелю [Алексея Емелина – Sports.ru] знал.

К сожалению, они вы сами знаете, что сделали, когда я приехал: сразу капитанскую майку дали. Но мы договорились с Бобом – и сразу все переиграли. Я думаю, это тоже важно было. Для любого человека это неправильно – неважно, там кто приехал или нет. Если, тем более, выбирает команда капитана, он прошел с предсезонки, уважаемый парень – нельзя так делать (отдавать капитанскую нашивку новенькому – Sports.ru).

Поэтому думаю, что, конечно, были какие-то притерки, но слава Богу, что все произошло, как произошло. И вначале мы проиграли и «Куньлуню», и Минску… Потом там мне sms присылали разные…

Потапов: С гороскопом.

Ковальчук: Да, с гороскопом. Были разные истории, но мне кажется, нас это как-то сплотило. Потому что, когда приехал, я почувствовал, что вы наелись уже Бобом – вот этими его всеми накачками, видео, тренировками.

И вот как раз таки потому, что я его очень хорошо знал, у меня получилось, мне кажется, его чуть-чуть расслабить, потому что его тоже сверху затюкали. Я его никогда таким не видел, потому что, помню, в Минске мы перед обедом сидим – ему позвонили, он встал, начал отчитываться: «Вот этот, этот будет играть, этот, этот в большинстве выходит». Что-то спорит. Я говорю: «Боб, ты же выиграл Кубок Стэнли, Кубок Колдера и все, что можно. Зачем [отчитываешься]? Ты же тренер. Выиграем – значит хорошо, не выиграем – значит, скажешь, что это твоя зона ответственности».

Поэтому как-то все в совокупе и сложилось очень неплохо.

Гончаров: А было давление на него сверху? Для нас-то не всегда видны такие вещи.

Ковальчук: Да, конечно, было. У нас, к сожалению или к счастью, руководители очень часто любят быть вовлечены во все процессы. Вот это, наверное, самая большая разница между НХЛ и КХЛ.

В НХЛ человеку дают работу, подписывают контракт, то есть его оставляют в покое – там уже его зона ответственности. Он набирает себе помощников, общается с генеральным менеджером… А у нас человек хочет быть всегда вовлечен – тоже неплохо, но не когда это уже перебор.

Хорошо, конечно, что люди не безразличны. Понятно, что на эмоциях можно там разное подумать, но, с другой стороны, хоккей любят. Я думаю, что хоккей — это национальный вид спорта в России. Многие играют сейчас – не найти свободного льда вообще.

Потапов: Илюх, еще хотел спросить. В российской действительности вот появился Боб – и для меня это был фейерверк всего – оттого, что, вот ты сказал, я им наелся, оттого, что он меня многому научил. Знаешь, такой диссонанс в голове. У тебя за карьеру, особенно в Америке, был такой тренер, от которого ты так: «Блин, офигеть!».

Ковальчук: Ну это Боб. Первые, наверное, три года в «Атланте» у нас постоянно менялись тренеры – мы уже в ноябре месяце знали, что в плей-офф не попадем. Поэтому мне, молодому 18-19-летнему пацану, который много играл, у которого было много свободы и можно было ошибаться, в этом плане, наверное, повезло. Попади я в какую-то более системную команду – не знаю, как бы там карьера сложилась. Может, меньше доверяли бы, просили бы какие-то другие качества показывать – не те, которые у меня получались лучше.

Когда пришел Боб, то... Ну я как в первый класс пошел. Каждый день у нас собрание. Он мне всегда говорил: «Хочешь две минуты в большинстве играть – ты должен в защите хорошо играть». Если я где-то только ошибся в защите – он меня мог посадить.

Я помню с «Миннесотой» матч – у меня родители прилетели: папа еще живой был, Царствие ему небесное, мама – все на трибунах сидят. Первый период: я забил гол, мы 3:1 ведем, но в конце периода я шайбу или потерял, или не вывел. Все! Он меня посадил, я два периода не играл. Я сломал, не знаю, три клюшки. Уже смотрю на него, говорю: «Ты че, ###?!». Мы 3:1, 3:2, 3:3, 3:4 уже горим – он мне за две минуты до конца говорит: «Ну что ты? Готов? Иди». И две или даже три минуты до конца он меня не менял. Я вот там 6-на-5 что-то бегал, бегал, бегал. Он мне потом говорит: «Вот почему ты сразу так не играешь?».

Потапов: Ты спустя время считаешь, он к тебе придирался? Или по существу?

Ковальчук: Он мне очень много дал, на самом деле. Он вообще изменил меня, мою игру – я стал ее понимать по всей площадке.

Раньше я думал, как бы убежать и забить. «Забить, главное забить – и неважно там». Ну я забил, а две привез. И что? Он мне говорит: «Толк-то какой? Нам надо расти. Ты у нас один из лидеров, ты должен быть примером. Если я тебе буду давать две минуты в большинстве играть, а ты будешь хер забивать на оборону. Как другие, тем более ветераны, что они мне скажут?».

Конечно, когда я был молодой, я этого не понимал. Но сейчас я понимаю, что мне очень сильно повезло, что он пришел. Потому что он меня и мотивировал, и показывал мне видео с собраний с «Колорадо», когда были там Сакик, Бурк, Хейдук, Руа – команда моща была. Перстни свои все показывал. То есть он занимался, воспитывал меня, наверное, как хоккейный батя. Я думаю, что он мне очень много дал.

Гончаров: Ты считаешь, что правильная у него методика? Все-таки в целом?

Ковальчук: Для молодежи, я считаю, что нету лучше человека. Во-первых, он любит это делать, любит воспитывать, любит детали. Сейчас посмотри: в Омске у нас играл Чинах, Клим Костин, Гриц. Сейчас это совсем другие ребята, чем, например, когда я приехал…

Хоть тот же Кожевников, да, [его  критиковал за отсутствие молодежи], который ругается на Боба постоянно… Боб ко мне даже подходил, иногда говорил: «А кто это – Александр Кожевников? Почему он меня так не любит? Мы же даже не знакомы».

На самом деле у него молодежь всегда была, всегда он привлекал, и для него это было самое интересное, потому что он хочет вложить свою частичку в игрока, чтобы потом видел прогресс и видел, что ребята добиваются успеха.

Потапов: У меня, знаешь, какая история еще есть: мы с Ильей приехали в Балашиху вместе. Заходим на арену, Илюха идет такой, потягивается – и проходим мимо тренерской. И Боб такой: «Ilya, skola». Школа. И Илюха просто сидит там час, вот этот разбор игр и тренировок. Он же мало того, что игры показывал, он просто же с тренировок еще мог нарезать видео и показать, как на тренировке надо было сыграть.

Ковальчук: Я нормально к этому относился. Я ж понимал, что он это делал иногда даже не для того, чтобы мне ткнуть, а чтоб другие видели, что не только одних и тех же ребят дергают. Там некоторые же думают, что… Ну я так же думал, когда был молодой. Вот 3-4-5-6 дней подряд он тебя вызывает – думаешь: «Чего он ко мне придирается? Чего он вот этого не [дернет]? Он же тоже…»

Потапов: Ты прям мои мысли говоришь.

Ковальчук: Конечно, так и есть. А если он тебя дергает – значит, видит, что он может помочь. Сейчас понимаю, что это на самом деле правильно. Если уже тренер не замечает, то вот это не очень хорошо.

Драфт НХЛ, «Атланта», покупки

Гончаров: Про твой отъезд. Ты, обычный тверской парень, приезжаешь в НХЛ, с ходу становишься большой звездой. Правильно?

Ковальчук: Ну тогда не было никаких социальных сетей, ничего. Я про НХЛ вообще толком услышал, когда мне было уже лет 15-16. Конечно, помню, что в 1994 году первый раз в России показывали финал, когда играл «Рейнджерс» с «Ванкувером»: Паша Буре за «Ванкувер», а с другой стороны – Леха Ковалев, Сергей Немчинов, много наших ребят, Карповцев. И у меня за спортом папа очень следил, я же – помню это, но очень смутно. Помню, он постоянно покупал «Спорт-Экспресс», и в конце маленький раздел «Ку-ка-ре-ку», где счет был. И я там смотрел, кто забил – мне интересно было. Потом, когда нам в команде, по-моему, было лет по 16, мы поехали в Канаду на турнир. Поехали как сборная Москвы, там были команды из Онтарио, Западной лиги, Квебека – мы всех обыграли, и я хорошо сыграл. Там у меня даже клюшку забрали – в Зал славы в Торонто. Клюшку и перчатки, по-моему, после финала.

Потапов: Они как чувствовали, Илья.

Ковальчук: Я бате сказал – он тоже обалдел. И после этого меня Петр Ильич Воробьев взял в сборную молодежную сборную, [где все были] на два года старше. В Москве проходил чемпионат мира – в Лужниках и в Сетуни играли, а один матч, по-моему, в Подольске. Тогда уже начали скауты, агенты какие-то появляться. Когда я в «Спартаке» играл, у многих ребят были агенты, но у меня папа сказал: «Зачем нам агент? Я сам пока могу тебе форму купить, коньки». Он занимался маленьким бизнесом, был спортивный магазин у нас в Твери, и была возможность поддержать [меня].

И вот начиная где-то с 16 лет, когда меня подписали в первую команду «Спартака», начали говорить, что я могу быть первым номером, что есть вот еще Джейсон Спецца. «Канадец vs русский» – они начали эту тему как-то раскручивать.

Гончаров: Ты понимал на тот момент, как это важно?

Ковальчук: На самом деле, вообще нет. Я даже внимания на это не обращал. Но тогда, опять же, не было такого [соцсетей, ажиотажа в медиа], как сейчас, когда много внимания. В молодом возрасте ты можешь по-разному отреагировать: или это будет как мотивация, или ты можешь чуть-чуть корону надеть, подумать, что уже все это рядом.

На самом деле же, что такое драфт? Есть миллион примеров, когда драфтуют очень высоко – и хоккеист ни разу не сыграл в НХЛ.

Гончаров: В этот год на драфте было много наших русских ребят

Ковальчук: Нас было, по-моему, 6 или 7 человек в первом раунде. В первой пятерке – трое: я, Саня Свитов и Стас Чистов – первый, третий и пятый.

Но когда тебя выбирают первым номером драфта, понятно, то тебе дают какой-то карт-бланш, кредит доверия. К тому же тогда «Атланта» была, мягко говоря, середнячком. Поэтому, конечно, и в большинстве играл. Еще мне повезло, что Дэни Хитли в этот же год приехал – и мы, два молодых парня, жили вместе. Он мне помогал очень, потому что с языком были проблемы большие, я вообще не знал ничего.

Гончаров: Ты не говорил?

Ковальчук: Да, вообще ничего. My name is Ilya, I’m from Russia.

Гончаров: Достаточно.

Ковальчук: Были моменты, когда все равно я чувствовал, что издеваются, подкалывают. Там даже потасовки какие-то на этой почве были.

Гончаров: В раздевалке, ты имеешь в виду?

Ковальчук: Ну, конечно, да. Там разные ситуации были у нас. Там Рэй Ферраро был – капитаном у нас. Вот он постоянно: то мне шнурки порежет, то еще что-то, то смеется. И так меня это заводило чуть-чуть.

А по поводу быта – наоборот, было очень просто, потому что один, без семьи. Приехал, агент помог квартиру снять, взял машину в аренду, и потом приехали родители на какое-то время. В этом смысле с адаптацией у меня вообще не было проблем. Ну и начал играть сразу нормально, забивать. На самом деле переживал вначале чуть-чуть, когда был тренировочный лагерь, выставочные матчи. Но там хорошо сыграли мы – я и Дэни. Помню, еще к тренеру подошел, набрался смелости после того, как в Нэшвилле сыграли крайнюю игру – впереди уже сезон. Я к нему в самолете подхожу – а у меня был пункт, что если я не попадаю в состав, я не в фарм-клуб еду, а назад в «Спартак», потому что он в Суперлигу вышел. Но тренер сказал: «Да нет, все в порядке, ты остаешься». Я думаю: «Ну класс!».

Потапов: Было ли что-то такое, чего тебе не хватало там? Из того, что есть в России.

Ковальчук: В первую очередь общения. Я когда уехал туда, вообще один был. Агент со мной побыл, может быть, первый месяц – пока лагерь был. У нас в команде вообще не было русских, был один массажист Айнар, латыш – и он так плохо говорил по-русски, он мне переводил, пытался. Вначале мне даже какого-то переводчика давали.

И в быту было, конечно: все равно ты привыкаешь к домашней кухне – наши пельмени, борщ. А туда приехал – совсем все по-другому.

Но зато, когда зашел к администратору в его офис и увидел там количество разных клюшек и формы, которые лежат. Я не мог поверить! Как Диснейленд! Я говорю: «А что, это все можно взять?». Он говорит: «Конечно, выбирай». И я там начал мерить! У меня каждый день новые перчатки!

Потапов: Ты приехал в Америку и, соответственно, у тебя и контракт, и все в долларах. Ты помнишь первую покупку свою, куда потратил деньги? Когда о чем-то долго мечтал – и ты: «Вот сейчас время пришло реализовать». И сразу же вспомни самую дерьмовую покупку, когда: «Блин, я об этом мечтал – и такое говно купил». И что сейчас, спустя время, ты понимаешь, что ты бы на это деньги не потратил.

Ковальчук: Когда в 16 лет в «Спартаке» я подписал контракт, у меня была зарплата 500 долларов – тогда 15 тысяч рублей. Я думал, что все, богаче меня не существует никого.

Я отдавал 300 родителям, 200 оставлял себе, но... Тогда в Москве был ночной клуб, назывался он... На Большой Полянке... Вылетело из башки.

Гончаров: «Дягилев»?

Ковальчук: Какой «Дягилев», ты что? Не, не помню, как он назывался.

Мы жили с Игорем Князевым в номере. У него зарплата 300 долларов, он отдавал родителям – наверное, оставлял половину, и у меня эти 200. Мы туда приезжали – и за одну ночь все сливали. И мы назад пешком, на метро – я быстро понял, что... Зато было что вспомнить.

Когда приехал в Америку, во-первых, родителям купил квартиру. Но помню первые ощущения, когда пришел в магазин с агентом, и он мне говорит: «Купи себе кошелек». Мы зашли в какой-то магазин, я смотрю – кошелек за 300 долларов. Говорю: «Ты что, с ума сошел? Не, я это не буду покупать». Потом мы ушли куда-то в другое место.

А так... Вещи какие-нибудь, наверное. Знаешь, всегда же хотелось: у тебя и так есть пять рубашек – и еще какую-нибудь. У меня много вещей висело по три года с бирками. Мама говорит: «Что у тебя здесь такое? Ни разу не надевал».

SEGA, Олимпиады, Златан

Гончаров: А как-то общался с русскими ребятами, которые играли в лиге? Понятно, что сейчас проще коммуникация. А тогда как?

Ковальчук: Приезжал, общались. Зина – Серега Зиновьев – в «Бостоне», по-моему, тогда был. Я помню, что у них еще правила были, что желтые шнурки не разрешены. Они к нам приехали – он мне говорит: «Можешь мне дать желтые шнурки?». Я пошел из раздевалки и взял.

Кто еще из ребят? Взрослые ребята общались. Как раз тогда Леха Морозов был в «Питтсбурге». Я помню, что мы общались.

Я же еще приехал в НХЛ – и в тот же сезон меня взяли на Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити. Вот это был пипец. У меня шок: я только в «Сегу» играл этими игроками, а потом зашел с ними в раздевалку. Там обалдеть: братья Буре, Игорь Ларионов, Боря Миронов, Леха Жамнов, Леха Ковалев – народу столько, что я обалдел. Серега Федоров.

Гончаров: Я их всех помню, когда в McDonald’s вот эти стаканы были.

Ковальчук: Не, у меня «Сега» – только одна игра была, НХЛ там какой-то. Я этот картридж вставил – и все.

Гончаров: А как приняли эти люди тебя в команде? Как относились к молодым пацанам? Нормально?

Ковальчук: Не, круто. Как раз Леха Жамнов – Алексей Юрьевич – меня как бы под крыло взял.

У меня еще вещи не прилетели. Я прилетел в Солт-Лейк-Сити, у меня личные вещи остались где-то. Я помню, там трусы с носками стирал каждый день. Хорошо, потом дали какие-то вещи – тогда еще не «Боско» было, не помню что.

Потапов: А сочинская Олимпиада – больная тема?

Ковальчук: Да, очень. Потому что тогда у финнов и команда была средняя – там травмированных много было. И у нас как бы настрой был такой: сейчас финнов точно обыграем, а следующие – шведы, надо готовиться. Потому что и Боб (Сергей Бобровский – Sports.ru) же не играл у нас эту игру – он тогда был основным вратарем, но поставили Варлама, потому что у нас было две подряд игры. Мы еще одну лишнюю играли, из-за того, что не с первого места вышли – с норвежцами. И Боб отыграл. На следующий день мы играли с финнами, а потом через день должен был быть полуфинал. Это очень болезненное.

Потапов: Вернемся к тебе знакомств и общения. Видели твою фотографию с одним весьма знаменитым человеком – со Златаном. Были еще встречи с известными людьми, которые произвели на тебя впечатление? 

Ковальчук: Златан играл в Лос-Анджелесе как раз, когда и я там был. У него один из двух сыновей – малой, 2008 года рождения – вместе занимался в футбольной академии  «LA Galaxy» с моим старшим сыном. И когда на их тренировки приходили, мы там и познакомились – он вообще простой парень, веселый. Потом мы еще рядом жили, поехали вот на обед – несколько раз так были.

А про встречи… Для меня Марио Лемье всегда был в хоккейном мире какой-то такой загадкой, вершиной – мне Леха Морозов тоже рассказывал, что он там мог год или полтора пропустить, выйти и опять вхерачить, набирать кучу очков.

И потом была история на Матче всех звезд в Атланте – по-моему, 2008 год. Лемье участие не принимал, но был. У меня ложа на стадионе – это в контракт входило, и в ней были родители. А мама мечтала с Марио сфотографироваться – слышала постоянно, что мы с батей о нем разговариваем. И она к нему подходит, плохо по-английски говорит, но он с ней сфоткался. Еще она сказал мне, что  он был, наверное, чуть выпивший. Говорит: «Распечатаю фотографию. Наверное, завтра не вспомнит, а может, не будет вообще на игре». А ложи рядом. И он когда на следующий день маму увидел – подошел и говорит: «Вчера мы пикчер, пикчер». И показывает, мол, давай я подпишу. Мама мне потом рассказала – я еще больше его зауважал. Ну, как бы и так он... Но когда такие простые вещи делают, это очень круто.

Федоров, тренировки, окончание карьеры

Гончаров: У тебя большая игровая карьеры, ты уже попробовал себя как генменеджер сборной. Нет мысли как тренер себя попробовать?

Ковальчук: Никогда не говори «никогда». Например, кто мог представить, что Сергей Викторович Федоров будет тем тренером, который он сейчас есть? Я Сергея знаю продолжительное количество времени – и никогда в жизни не подумал бы. Я думаю, что он сам…

Ну мы все знаем, как назначили его неожиданно, прямо перед сезоном. И вот сейчас, перед Олимпиадой и на Играх, я смотрел, как он работал – я там следил, записывал, подслушивал, мне было очень интересно. Он уникальнейший человек: его игровой опыт, знания игрока, и еще теперь тренерские идеи, которые он сейчас придумывает.

В сборной он за большинство отвечал. У него там миллион разных схем: кто, чего, что. Он там Алексею Юрьевичу приносит все – Жамнов говорит: «Е-мое, Серег, как я буду ее читать? Времени мало же, надо кого-то одного выпускать. Давай вместо восьми два варианта?». Федоров отвечает: «Хорошо, но будет восемь готово».

То же самое про Алексея Юрьевича Жамнова. Он чуть-чуть поработал в «Атланте» в начале, потом в «Спартаке» чуть-чуть. Но сейчас мы видим, что «Спартак» здорово играет. Ребята получают удовольствие, атмосфера хорошая в команде.

Гончаров: У тебя есть какие-то мысли по окончанию карьеры? Ты как-то принимаешь, что вроде возраст уже подходит, вроде...

Ковальчук: В общем-то, понятно, что возраст подходит, но мне кажется, возраст – это всего лишь какая-то цифра. Ты посмотри, тот же Джо Торнтон в 45, Ягр – сумасшедший в 50 с чем-то играет, многие ребята.

Все зависит от того, как ты за собой следишь, как относишься и какие задачи перед собой ставишь. Просто если сейчас вернуться к возобновлению моей игровой карьеры, то я просто понимаю, что это или сейчас надо делать, или уже как бы все –  надо принять, что ты... И вот это у меня, конечно, в голове есть.

И в первую очередь не хочешь не то, чтобы себя подвести – потому что в себе ты все равно уверен, а не хочешь подвести тот коллектив, в который придешь. Потому что приходит какая-то личность, а там много молодежи, например – и они начинают себя чуть вести по-другому, может быть, еще что-то. И вот это очень важно – взвесить все за и против, потому что хоккей – это ж командный вид спорта. А свои личные амбиции у меня всегда были на втором плане.

Гончаров: Но ты же хочешь, если возвращаться, не просто в хоккей поиграть, а выигрывать, правильно?

Ковальчук: Сто процентов.

Гончаров: За кубком? Не просто поиграть в хоккей с пацанами. А не «Где мы там в плей-офф будем – ну пофиг».

Ковальчук: Не, были такие тоже предложения, но я их сразу... Конечно, рассказал, что это даже несерьезно. Ну смысл какой?

Потапов: Илья, скажи: вот ты сказал, что приехал сейчас с тренировки. Разница в 36-37-38-39-40 лет – по ощущениям, по подготовке?

Ковальчук: Если честно, сейчас мне было чуть-чуть сложнее, потому что я, наверное, месяцев 5-6 не то чтобы мало тренировался… Тренировался – но так, физкультура. Потому что у меня малой переехал в Бразилию, были разные обстоятельства, при которых сейчас много перелетов. И не всегда удается найти то или иное место, где можно хорошо потренироваться. Поэтому, когда недели четыре назад я начал постепенно нагрузки давать, конечно, все побаливало, но сейчас – тьфу-тьфу-тьфу – никаких проблем. Спасибо вашему гостю в прошлом – Дмитрию Яшанькину.

Гончаров: Я по себе сильно ощущаю. Каждый год, когда начинаешь готовиться – так тяжело становится.

Потапов: С 15 лет, да?

Ковальчук: Мне нравится тренироваться, поэтому, даже когда сезон заканчивался, у меня ну максимум неделя, чтобы я вообще ничего не делал. И это самое большое. Я если не потренируюсь, не сделаю активность какую-то, уже как-то себя не так чувствую – начинает спина что-нибудь. И думки какие-то начинаются. А так с утречка пошел – все сделал, и все, бодрячком весь день.

Гончаров: А на льду ты тоже катаешься или так?

Ковальчук: Ну сейчас катаюсь, да, три раза в неделю. А когда в Америке играл, то вообще не катался летом.

Потапов: Это из-за чего? Из-за того, что наедался льдом или что? Или ты знал, что впереди его очень много будет?

Ковальчук: Ну да. Да и как-то мне не мешало. Мне самое главное – нужен был функционал: выносливость, сила чтобы была. Чтоб чувствовал себя хорошо, если [тренировки] на земле. Потому что много бегаю – на песке, так. И когда уже чувствуешь пруху, то выходишь на лед – и там все понятно. Клюшка, шайба – это неделю занимает. То есть ты прилетаешь перед сборами все равно чуть раньше и начинаешь кататься с ребятами, входишь быстро. То есть с этим проблем не было никогда.

Гончаров: Блин, вообще мне прям в самое сердце. Потому что я вхожу в сезон 7 месяцев из этого сезона. Если я готовлюсь все лето, катаюсь… Если не катаюсь – то все, я вообще не могу войти в сезон. Я так завидую людям, которые вот так вот могут не кататься.

Ковальчук: Сейчас, кстати, секрет вам открою. Вот Женя Малкин, да? Последние, по-моему, два года он не катался перед сезоном – тренировался, но не катался. В прошлый сезон первый раз все 82 матча провел – тьфу-тьфу-тьфу, ни травм, ничего. Этот сезон вышел – тоже здорово начал. Поэтому, может быть, надо было попробовать.

Гончаров: Да поздно уже говорить. Где ты раньше был? Это уже все официально объявлено.

Все выпуски «Полного контракта» на ютубе

«Одному из родителей полицию вызывали. Обещал всех убить». Разговор с менеджером «Динамо» – о проблемах нашего хоккея

«99% тренеров – обманщики». Сергачев ворвался в подкаст с историями про «Тампу» и Кучерова

Фото: AFP/SCOTT CUNNINGHAM; Gettyimages.ru/Elsa; РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Бедняков, Григорий Сысоев

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ yulay
Говорить, что возраст это всего лишь цифра = равно отрицанию основ этого мира.
согласен. возраст это число
+7
0
+7
Ответ RusDunkelheit
согласен. возраст это число
Хорош
+2
0
+2
Удачи Илье! ЧМ-2008 это незабываемые эмоции!
+1
0
+1
Говорить, что возраст это всего лишь цифра = равно отрицанию основ этого мира.
+1
-1
0
Ответ RusDunkelheit
согласен. возраст это число
Плюсанул обоих. Плоскоумный пафос фразы-сказочки про "возраст просто цифра/число" давно поднадоел. Илья ещё на лёд не вышел, наверняка песком там всё обсыпет по понятным причинам, зачем эти красивые слова? Глупо хорохориться перед природой и временем. Да, кто-то дольше тянет, кто-то в сорокет может больше, чем многие в тридцатник, но все сдадут, все состарятся, если не помрут молодыми, так что это мы - просто люди, а возраст - это не просто цифра/число, возраст - это трагическая неизбежность, которую можно прожить с разной степенью достойности.
При этом, конечно, надеюсь, Ковальчук ещё покайфует на льду, может и пользу принесёт.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий