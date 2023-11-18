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«Тренировки Ларионова – это спартаковский футбол 90-х». Самое хоккейное интервью Дмитрия Сычева

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А еще вспомнил «Ледниковый период».

Новое интервью «Скользкого льда» получилось не таким продолжительным, как обычно, и при этом и не совсем хоккейным. Денис Казанский и Андрей Николишин оказались за одним столом Дмитрием Сычевым – футболистом, который стоял на коньках еще до того, как это было мэйнстримом.

Легенда московского «Локомотива» рассказал ведущим о том, как Лехкето и Обиора стояли на лыжах, о своем участии в «Ледниковом периоде» с Марией Петровой в паре и, главное, о своей любви к хоккею, ведь Сычев – одноклубник Николишина и Казанского по ХК «Роспресса».

Мы выбрали для вас главные моменты из разговора – можете посмотреть, а можете прочитать в текстовом варианте, хотя все шутк . Так что лучше и то, и другое.

Началось все с отличной пародии на самого Дмитрия и его «Сычев подкаст и Казанский» на ютубе. Но в роли инициатора чайной церемонии был Андрей Николишин. Вряд ли можно передать игру президента Федерации хоккея Москвы текстом – лучше смотреть. Поэтому сразу к интервью.

– Пока заваривается чай: как ты попал в хоккей?

– Случайно. Как и в футбол. Вообще сначала попал в бенди.

– Ты бегал с отрезанными пятками в хоккейных коньках?

– Нет, коньки были у всех одинаковые – гаги. Клюшка была. А ближайший [ко мне] стадион в Омске был «Юность» – и там играла команда профессиональная [по хоккею с мячом], тоже «Юность».

– Юный омский бендист. А хоккеем ты занимался?

– Не занимался. Хотя нет, был опыт: пришел я в школу хоккейную на стадионе «Шинник», но там форму выдавали только на тренировку, потом забирали. Пришел, потренировался – сдал форму. И что-то мне так не понравилось, говорю: «Нет, я пойду лучше в футбол».

Футболисты на льду, «Авангард», стажировка у Ларионова

– А ты когда играл, у тебя были какие-то пересечения с хоккеем?

– Нет. Один раз мы играли в благотворительном матче, который  устраивали Илья Ковальчук и Саня Овечкин «От всего сердца». У нас тройка была: я, Лоськов и Евсеев. Лоськов в порядке, в полном. Он же курганский.

– Вот смотри: заканчивается карьера – и ты сразу покупаешь форму, выходишь на лед? Или как это было?

– Даже не помню... Я где-то играл с любительскими командами, с Романом Николаевичем Широковым в нашей команде.

– Самый первый шаг интересен. Это же целая история: собрать форму, купить коньки...

– Первый раз мы устроили [хоккейный матч], когда играли в «Локомотиве» – типа сплочение команды. Макс Бузникин собрал нас всех в «Лужниках».

– Бузникин? А он тоже играет?

– Да. Он был инициатором, и мы все приехали в «Лужники». Это было год 2006-й, когда все было хорошо. И мы все вышли на лед и играли там в дыр-дыр. Ну половина, понятно, от бортика до бортика, но сам факт.

– А давай расскажем о футболистах, которые играют в хоккей? Ну вот мы постоянно говорим про Романа Николаевича Широкова, Вадима Валентиновича [Евсеева – Sports.ru].

– Сейчас это вообще тренд. И сейчас ребят очень много – даже среди тех, кто сейчас учится на тренерскую лицензию. У нас есть первая парта – и там как раз сидят почему-то все, кто играет в хоккей. Получается: с краю Александр Мостовой – он вообще в порядке, потом Роман Николаевич, потом Юрка Жирков и я.

– А как после длинной и абсолютно выдающейся карьеры футбольной играется в хоккей? Например, с точки зрения физического состояния. Может, совсем другая группа мышц задействована в хоккее – и поэтому вам проще?

– Намного проще, честно. Потому что за годы карьеры ты устаешь, конечно, бегать. Мы очень много бегаем. А здесь катаешься – как-то нагрузка ложится вообще спокойненько. То есть, например, для меня полтора часа побегать с ветеранами [футбольными] на хорошем уровне нашем – значит, на следующий день еле живой. А в хоккей спокойненько: бывало, что и две игры в день, и две тренировки. Понятно, что непрофессионально, но все равно по полтора часа.

– Ты из Омска – и болеешь за «Авангард»?

– Да, с детства самого буквально мы начали болеть за «Авангард», потому что у нас был культ хоккея. И все – от мала до велика – ходили на омский «Авангард».

– Кого ты помнишь из игроков?

– Когда рос, играл Коля Мариненко. Маслюков – защитник. Все ребята с района – я жил в Чкаловском. Шастин. Мы ходили на них, всех знали пофамильно. Сейчас тяжело уже, не могу вспомнить, уже память плохая.

– Как ты попал на Матч звезд КХЛ?

– В Казани? Кто ж меня позвал-то? А я не помню. Честно, не помню. Видимо, был настолько в эйфории, что оказался там, на льду, с легендами, с командой, с главным тренером «Авангарда». Там просто в раздевалке что творилось! Я к каждому ходил. Не всех, правда, знал. С Антохой Бурдасовым в основном тусил. И, конечно, с Илюхой Михеевым тоже, он тогда еще не уехал. Атмосфера была крутая. Класс.

– А ты с кем-то из ребят хоккеистов поддерживаешь связь? Общаешься?

– Да, вот с Антохой общаемся, вот сейчас недавно играли в бол-хоккей с Егором Поповым из «Трактора». И с «Авангарда» знаю ребят. Антоху Белова давно [знаю].

– Так, самое главное. То, что мы с Андреем Васильевичем узнали о тебе – и у нас прям челюсти попадали. Ты был на стажировке в «Торпедо».

– Да, я был на стажировке у Игоря Николаевича. Он попросил моих друзей – владельцев одной из баз – о возможности приехать в гости на стажировку. Я знаю, что «Торпедо» открытый клуб и Игорь Николаевич тоже [открыт к общению].

Неудобно, конечно, было к такой легенде, но мне сказали приезжать – то есть провел с ними весь первый сбор, приняли меня отлично. То есть я был и на теориях, и на всех ледовых тренировках, и в зале – пообщались с ними. Конечно, безумно полезный опыт, и я, в целом, знал принципы, которые проповедует Игорь Николаевич. Но когда ты лично об этом слышишь...

– Можешь пару примеров привести? Что можно сказать такого особенного?

– Очень много взято из футбола. Я прям был, если честно, в шоке, потому что практически все похоже на футбол. Квадраты 5-2, быстрый перепас, свободный партнер – всегда должен получить пас, если он открыт, максимальное движение в зоне атаки. То есть это спартаковский футбол 90-х. Безумно интересно.

И вот этот прессинг после потери шайбы в течение трех секунд – голландская система, когда ты отбираешь мяч после потери в течение трех секунд. Очень-очень интересно, и безумно полезный опыт – для меня, по крайней мере, был для будущей тренерской карьеры. И вообще оказаться рядом с такой легендой... Мы еще поиграли в хоккей вместе – у них был выходной. Это было, конечно, вообще…

Лыжи и легионеры, Дацюк-футболист, бол-хоккей

– Слушай, а вот скажи: в футбольных тренировках вы использовали смену обстановки? Например, тренировки хоккейные – может быть, не на льду, а на земле, просто бегали с клюшками?

– Некоторые тренеры использовали, да, но вот Юрий Павлович Семин, к сожалению, нет, хотя очень хотелось. Он использовал только лыжи.

– А, ну, для футболистов это важно, конечно... Я знаю, у нас были лыжники. У нас вот Игорь Николаевич Тузик запустил как-то на лыжах команду покататься. Вот Михаил Татаринов в январе ушел на лыжах – вернулся в июне. У вас такие же лыжи были?

– Не совсем. Сборы были во Франции. Команда поехала, и Юрий Палыч говорит: «Так, будем набирать физику». А там Обиора, Лекхето, Заза Джанашия – ну какие из них лыжники?

– Ну хреновенькие.

– У них  ноги разъезжались. А если Юрий Палыч сказал: «Нужно добежать» – значит, нужно добежать.

– То есть это были беговые лыжи?

– Беговые. Кто-то поумнее – они, естественно, в лесу стояли, потому что несколько кругов было. И выходили в конце уже на финише, когда вся команда подбегала.

– А не проверяли лактат, пульс, ничего?

– Не. Там была водичка, стоило чуть облиться – и все.

– Мы говорим про футболистов, которые играют в хоккей. А есть знакомые хоккеисты, которые здорово играют в футбол?

– Ну вот Антоху Бурдасова приводил в нашу секцию футбольную – он вообще в порядке выглядел. То есть ему никто не поддавался, там ребята есть неплохие, да. Пару голов забил даже.

– А Дацюк? Играл с ним?

– О, конечно, недавно, да. Павел Валерьич просто в таком порядке, такое чутье. Причем мы сначала играли в мини-футбол с утра, а вечером 8-на-8 на искусственном. И что так, что так [хорош]: отдать, открыться, в стеночку сыграть. Как будто прошел школа именно футбольную, удивительно. Причем техника [в порядке].  

– Ты еще играл в бол-хоккей с нашим товарищем Лешей Копейкиным. Вы гоняли на чемпионат мира.

– Да, бронзовый призер чемпионата мира. Там еще очень интересно. Это разновидность хоккея – только с мячом, в полной экипировке и в кроссовках.

– Это больше похоже на футбол. Там нету коньков.

– Зато там драйв, там 3х3, очень интересно.

– А мяч какой?

– Мяч как в хоккее с мячом: жесткий, костяной такой. Мы играли против Канады – а там профессиональная лига. То есть они привозят команды, которые получают деньги, игроков, для которых это профессия. Там те, кто, грубо говоря, не попал в большой хоккей – потому что там огромная конкуренция. И там ребята владеют клюшкой. И я трешечку забил  Канаде.

– Ничего себе. Но насколько я знаю Чехия, Словакия очень сильны в этом.

– Чехи сильные, да, и Словакия тоже. Ну, мы Словакию обыгрывали, но Канада – самая сильная, конечно. Они бегают все. У них хоккейное прошлое, то есть видно, что они там поливают от ворот так, что...

– Лыжников там нет. А есть синяя линия, правила такие же или как?

– Там коробка 3х3, она очень маленькая. Там есть синяя линия. Там специфические правила, когда удаление – она расширяется до середины, потому что маленькая площадка, 3х3. Там  интересно очень, очень динамично. Блин, классный вид спорта.

«Ледниковый период», судейство, «Гардемарины»

– Расскажу историю. Мы снимали подкаст с Александром Великим. Это было года три назад, в районе сентября, по-моему – он еще не уехал в НХЛ. Значит, приехал Овечкин. Мы сидим – а Дмитрия Евгеньевича нет, хотя он самый пунктуальный человек на Земле. Я знаю еще одного – Константина Генича, тот вообще сумасшедший, за 3 часа приезжает. А тут нет и нет, нет и нет. Я пишу.

Мы с Овечкиным сидим, нормально? А тот с тренировки приехал, уставший такой тоже. Я ему про этот чай, а я не очень-то в курсе. Ну, знаешь, развлекаем. Я пишу: «Ты где, ###?». Минут 40, наверное, мы сидели. С «Ледникового периода» ехал. Этот Овечкин ваш понятно, у меня, говорит, там «Ледниковый».

– Да, это вообще, это просто песня такая. Хотел, конечно, бросить все это сразу же. Когда мне сразу напихали и прозвали «каменное лицо». Это было жюри, что я буду спорить, что ли? Естественно, мне было не очень хорошо. Но пришлось работать над этим.

– Хорошо. На каком этапе вы вылетели?

– Что значит «вылетели»? Вообще мы были очень жестко засужены, потому что мы были с Марией Петровой очень самобытные, но мы были такие, непопулярные. Нам даже не давали никаких поблажек. Некоторые падали – и им давали переснимать, перекатывать.

– А вам нет?

– Нет, конечно. У нас один дубль – один прокат. Что-то не так – нас сразу: «О, 5,5».

– Ну вот смотри: ты прямо чувствовал, что вас душат?

– Душат, конечно. Я прям один раз чуть не вспылил и не ушел.

– Ничего себе. Так до какой стадии вы дошли?

– Мы заняли четвертое место. Самое главное достижение, что мы обыграли Ольгу Бузову.

– Не-не-не, слушай, у вас реально крутая пара была, потому что ты катаешься, Маша – она...

– Я не умею кататься, я катался с нуля. Если б ты видел всю подготовку... Я месяц в Авиапарке – вот где люди там на фудкорте сидят, пиво пьют и бургеры едят –  катался и учился вот эти «фонарики», «джаксон» или как там...

– Вы смотрелись очень органично. У вас такая пара – приятно было смотреть.

– Каждый день по 6 часов тренировок.

– 6 часов? Круто.

– То есть, бывало, что несколько танцев репетировали. То есть, ты не можешь сказать: «Я один раз прокатался – и все». Это движение, второе, трение, поддержки... Одно забыл – перекатываешься. Сначала первую часть, потом вторую, потом третью. Это, конечно...

– А тебе что больше всего удавалось? Вот поддержки, переходы, что?

– Ничего, я же деревянный по пояс. Я брал только силой. Ну какая у меня артистичность?

– А какой самый необычный образ у тебя там был?

– «Гардемарины вперед» помните?

– Тебе наклеили эту родинку?

– Да. Рубашку навыкат, все.

P.S. Возможно, Сычев – первая звезда медиахоккея

– Ладно, последний вопрос. Мы сейчас живем в эпохе медиафутбола. Об этом многие говорят, многие противники этого. Я, например, и никогда не скрывал, что мне это не нравится. Но попытки сделать еще медиахоккей...

Ты прекрасно владеешь информацией и там, и там. Почему медиахоккей не получается пока? Никто его так и не создал, потому что... Ну, опять же, почему это произошло? Потому что очень многие пытались. Но мы ни одной попытки...

– Ну, открою секрет, что в начале года попытка эта увенчается успехом.

– Еще одна будет?

– Будет конкретная, четкая попытка. Я уверен, что она зайдет, потому что будут заниматься люди серьезные, которые организовывали медиафутбол.

Я считаю, что все это на пользу. Есть, конечно, нюансы. Мы уже говорили про это, что медиафутбол – это спорная история, но я за популяризацию в любом случае, любыми способами. Но нужен баланс. Если достигнуть баланс – именно вот грязь, маты, правильная популяризация, правильные ценности, чтобы несли...

– Ну ты готов в этом участвовать?

– Да, более того скажу, я очень горю желанием… Тут вопрос будет в том, что все-таки я ж как бы, получается, непрофессионал, но медиа. Соответственно, я жду, чтобы за меня развернулась борьба на трансферном рынке.

Youtube-канал «Скользкий лед»

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Фото: youtube.com/sychevpodcast ; ska.ru ; fclm.ru; instagram.com/dsychev11

1 комментарий

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_Вестерфельд
Уже друг у друга интервью начали брать, по кругу пошли. Дальше у Николишина снова?
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