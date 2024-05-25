«Это невозможно сделать». Моуринью назвал самое большое достижение в карьере, которое никто не повторит

Незадолго до благотворительного матча в румынском Бухаресте Жозе Моуринью пообщался с CNN Romania . Португалец возглавил команду World XI, которая сыграет против сборной Румынии образца 1994 года.

В интервью Моуринью сказал, что в его карьере есть одно величайшее достижение, которое никто не сможет повторить.

«Мое самое большое достижение в карьере? Два еврокубковых финала с «Ромой». Это невозможно сделать, и я не думаю, что кто-то повторит это снова».

Интервьюер, казалось, был ошеломлен ответом Моуринью и продолжил спрашивать, почему он не выбрал победу в Лиге чемпионов с миланским «Интером»

Жозе ответил: «Это было проще достигнуть. Лучшие игроки, другой клуб с другими амбициями. С «Ромой» было сложнее».

The Special One выигрывал главные трофеи с «Мадридом», «Челси», «Интером» и «Порту». Он также единственный тренер, выигравший Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

Ранее Моуринью удивил болельщиков, назвав второе место «Манчестер Юнайтед» в АПЛ сезона-2017/18 своим самым значимым достижением в качестве тренера.