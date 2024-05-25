📹Ближе к народу. Хаби Алонсо с тренерским штабом устроил пробежку по улицам Леверкузена

Остается в клубе как минимум на год.

Экс-хавбеку «Баварии», «Мадрида» и «Баварии» Хаби Алонсо удалось за полтора года превратить «Байер», который называли «Неверкузен», в «Неверлузен». Команда ни разу не проиграла в Бундеслиге и завоевала чемпионский титул.

Рекордная серия без поражений для «Байера» прервалась в финале Лиги Европы, который парни Алонсо проиграли «Аталанте» со счетом 2:0. Вряд ли болельщики сильно расстроились из-за того, что их любимый клуб не сделал дубль, тем более, что впереди «Леверкузен» ждет финал Кубка Германии против «Кайзерслаутерна» из второй Бундеслиги.

Сезон для Хаби Алонсо и его штаба еще не закончен, поэтому они в полном составе остаются в городе. Сегодня их заметили на улицах, бегающих кросс. В полном составе. Кажется, что для Хаби и его помощников это в порядке вещей.

Один из пользователей Reddit рассказал, что «Байер» в принципе всегда был открытой командой.

«Я учился в школе в полукилометре от «Бай Арены», и мы регулярно видели, как футболисты бегают по окрестностям (часто вдоль реки Дюнн, которая находится между стадионом и школой) во время наших уроков физкультуры, когда они проходили на улице весной/летом. Нужна ли дополнительная мотивация, когда учитель говорит тебе, что нужно во время двухметровой пробежки двигаться быстрее, а пока ты потеешь, мимо тебя случайно пробегает целая команда Бундеслиги?»