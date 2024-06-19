Ждем главную распаковку этого Евро и вспоминаем, как Килиан Мбаппе уже получал «защитную» маску в коробке от Dior

Видео старое, но как никогда актуальное.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы сборная Франции одержала победу над Австрией со счетом 1:0. В концовке второго тайма Мбаппе был заменен: он сломал нос после столкновения с Кевином Данзо.

По информации Canal+, игрок «Реала» точно не сыграет против сборной Нидерландов – матч состоится 21 июня. Участие Мбаппе в игре против Польши будет зависеть от хода его восстановления.

Отмечается, что Килиан будет носить защитную маску до конца турнира. Вскоре после этой новости французские болельщики отыскали старое видео, на котором Мбаппе вручают маску героя «Черепашек ниндзя».