Криштиану Роналду перелез через кусты, чтобы сфотографироваться с болельщиками сборной Португалии🌳

Криштиану Роналду был замечен лазающим по кустам, чтобы сфотографироваться с болельщиками в преддверии первого матча Португалии на Евро-2024 против Чехии.

39-летний футболист надеется этим летом привести свою страну к славе на чемпионате Европы, который может стать для него последним.

Роналду находится в центре внимания болельщиков с момента прибытия в Германию, тысячи людей стекаются на открытые тренировки сборной Португалии в надежде хоть мельком увидеть его.

Криштиану нашел время, чтобы встретиться с самыми терпеливыми болельщиками перед матчем с Чехией. Роналду перелез через кусты, чтобы добраться до восторженных болельщиков, которые стояли по другую сторону металлического забора.