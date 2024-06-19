Криштиану Роналду перелез через кусты, чтобы сфотографироваться с болельщиками сборной Португалии🌳
Криштиану Роналду был замечен лазающим по кустам, чтобы сфотографироваться с болельщиками в преддверии первого матча Португалии на Евро-2024 против Чехии.
39-летний футболист надеется этим летом привести свою страну к славе на чемпионате Европы, который может стать для него последним.
Роналду находится в центре внимания болельщиков с момента прибытия в Германию, тысячи людей стекаются на открытые тренировки сборной Португалии в надежде хоть мельком увидеть его.
Криштиану нашел время, чтобы встретиться с самыми терпеливыми болельщиками перед матчем с Чехией. Роналду перелез через кусты, чтобы добраться до восторженных болельщиков, которые стояли по другую сторону металлического забора.
будут помнить,
что именно он
к ним перелез,
а не наоборот.
рон - ничего не потерял;
людям - память на всю жизнь!