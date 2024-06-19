Фото дня📷 Журналистов перед матчем Португалия – Чехия интересовал только Роналду ❤️❤️❤️
Криш – главная звезда Евро.
Криштиану Роналду стал лучшим в матче с Чехией по нескольким показателям. Во вторник сборная Португалии обыграла Чехию (2:1) в матче группового этапа Евро-2024.
39-летний португальский нападающий «Аль-Насра» стал лучшим в матче по ударам (5) и разделил первое место по пасам под удар (2). Кроме того, все передачи Роналду были точны – 22 паса из 22.
Матч подарил болельщикам и журналистам один из лучших кадров 1-го тура группового этапа Евро.
Все стабильно.
любуемся, восхищаемся и смотрим на его игру пока есть возможность!
несмотря на то, что ему 39 все еще ждем от него таких же чудес как во времена когда ему было 19!
Но наибольший интерес вызывают его псевдо-фанаты,которым не очень интересны его игра и содержание,они просто сходят с ума от его вида ! Лая :) и плюсуя всю его дичь,они буквально больны своим возлюбленным 🥴