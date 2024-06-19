Фото дня📷 Журналистов перед матчем Португалия – Чехия интересовал только Роналду ❤️❤️❤️

Криш – главная звезда Евро.

Криштиану Роналду стал лучшим в матче с Чехией по нескольким показателям. Во вторник сборная Португалии обыграла Чехию (2:1) в матче группового этапа Евро-2024.

39-летний португальский нападающий «Аль-Насра» стал лучшим в матче по ударам (5) и разделил первое место по пасам под удар (2). Кроме того, все передачи Роналду были точны – 22 паса из 22.

Матч подарил болельщикам и журналистам один из лучших кадров 1-го тура группового этапа Евро.