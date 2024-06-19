Турецкие болельщики – это нечто🔥🔥🔥 После победы на Грузией устроили на улицах Дортмунда настоящий карнавал

Отмечают всей страной.

Сборная Турции возглавила группу F на Евро-2024 после первого тура.

Команда Винченцо Монтеллы обыграла Грузию со счетом 3:1 и за счет лучшей разности забитых и пропущенных голов опередила Португалию, которая одолела Чехию со счетом 2:1. После окончания матча в Дормунде на улицах города начался настоящий турецкий карнавал.

Чехия занимает третье место, Грузия – четвертое. Матчи второго тура в этой группе пройдут 22 июня. Турция встретится с Португалией, Чехия – с Грузией.