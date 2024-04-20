🧐 Что нужно сделать «Барсе» для победы в Ла Лиге? Три «простых» пункта

Уже завтра на «Сантьяго Бернабеу» состоится очередной матч главного противостояния мирового футбола.

«Барселона», несколько дней назад выбывшая из плей-офф Лиги чемпионов, отправится в гости к мадридскому «Реалу», который лидирует в таблице Ла Лиги с преимуществом в восемь очков.

Впереди ещё семь туров и, несмотря на преимущество мадридцев, сине-гранатовые ещё могут выиграть титул.

Для этого нужно:

1) Победить «Реал Мадрид» в гостях. Тогда разрыв сократится до пяти очков;

2) Выиграть оставшиеся шесть игр, набрав в общей сложности 91 очко.

3) Надеяться, что «Реал» допустит осечку: один раз проиграет и сыграет вничью.

Футбол полон сюрпризов, поэтому ничего не стоит исключать.

«Мадриду» предстоит сыграть с «Вильярреалом», «Бетисом», «Алавесом», «Гранадой», «Кадисом» и «Сосьедадом». Может «Барсе» поможет наличие в календаре «Реала» «Баварии»?