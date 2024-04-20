🧐 Что нужно сделать «Барсе» для победы в Ла Лиге? Три «простых» пункта
Уже завтра на «Сантьяго Бернабеу» состоится очередной матч главного противостояния мирового футбола.
«Барселона», несколько дней назад выбывшая из плей-офф Лиги чемпионов, отправится в гости к мадридскому «Реалу», который лидирует в таблице Ла Лиги с преимуществом в восемь очков.
Впереди ещё семь туров и, несмотря на преимущество мадридцев, сине-гранатовые ещё могут выиграть титул.
Для этого нужно:
1) Победить «Реал Мадрид» в гостях. Тогда разрыв сократится до пяти очков;
2) Выиграть оставшиеся шесть игр, набрав в общей сложности 91 очко.
3) Надеяться, что «Реал» допустит осечку: один раз проиграет и сыграет вничью.
Футбол полон сюрпризов, поэтому ничего не стоит исключать.
«Мадриду» предстоит сыграть с «Вильярреалом», «Бетисом», «Алавесом», «Гранадой», «Кадисом» и «Сосьедадом». Может «Барсе» поможет наличие в календаре «Реала» «Баварии»?
Поэтому, даже всех 3 пунктов может не хватить
1. Выигрывать все матчи против аутсайдеров когда реал терял очки и тем самым создавать давление, и это нужно было делать на протяжении всего сезона. Всё.
P.s барса проиграла чемпионат давно, даже если победят в классико.