Дембеле мстит «Барсе»: забил два, отпраздновал, улыбался после заработанного пенальти. А еще первым аплодировал судье после удаления Араухо
Усман Дембеле блистает против «Барселоны» - клуба, где он провел 6 лет: забил по голу в обоих матчах 1/4 ЛЧ и заработал пенальти во второй. Гол Мбаппе с точки оказался победным.
Шансов на камбэк «Барсы» почти не было - играли вдесятером. Усман все понимал - возможно, поэтому улыбался.
В первой игре француз отпраздновал свой мяч, а в этой - первым побежал возмущаться судье после фола Араухо. А когда арбитр достал красную - аплодировал.
В Барсе его поддерживали и верили, от чего более некрасивым выглядет его поведение.
Потому что в первой игре как сумасшедший носился и гол в ворота бывшей команды праздновал.
Поведи он себя достойно, и его встретили бы нормально
И далее судья просто чудил. Всем лидерам выписал по желтой карте.
Судя еще по национальности судьи, не зря владелец был на матче, потом чемоданчик занесли ему в помощь.
Перчинка еще в том, что ПСЖ попал же на Боруссию, которую, да, надо еще пройти, но это не сетка с Реалом и МС. И если бы не Дембеле, то у Барсы были бы отличные шансы на финал....
Если спорные ситуации трактуют в пользу соперника Барселоны - судья молодец принял непростое решение.
Если в трактуют в пользу Барселоны - Айтекин, Эвребе, все купили Аззаза!!
В таких матчах в начале игры тем более не дают такие карточки.