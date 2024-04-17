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Дембеле мстит «Барсе»: забил два, отпраздновал, улыбался после заработанного пенальти. А еще первым аплодировал судье после удаления Араухо

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Усман Дембеле блистает против «Барселоны» - клуба, где он провел 6 лет: забил по голу в обоих матчах 1/4 ЛЧ и заработал пенальти во второй. Гол Мбаппе с точки оказался победным.

Шансов на камбэк «Барсы» почти не было - играли вдесятером. Усман все понимал - возможно, поэтому улыбался.

В первой игре француз отпраздновал свой мяч, а в этой - первым побежал возмущаться судье после фола Араухо. А когда арбитр достал красную - аплодировал.

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