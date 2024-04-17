«Париж просыпается»: «ПСЖ» красиво подвел итог противостоянию с «Барселоной»

Парижане - в полуфинале ЛЧ.

«ПСЖ» обыграл «Барселону» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов - сегодня ночью команда под руководством Хави вылетела на стадии 1/4 финала турнира, дома уступив парижанам в ответном матче (1:4, 4:6 по сумму двух матчей).

Таким образом, «Барса» во второй раз подряд проиграла «ПСЖ» на своем поле со счетом 1:4. В прошлый раз это произошло в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2021 году. Тогда «Барселона» уступила парижанам со счетом 2:5 по сумме двух игр.

По окончании матча в официальных аккаунтах «ПСЖ» в соцсетях появилось знаковое фото с подписью: «Пять утра, Париж просыпается».