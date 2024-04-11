«Атлетик» необычно празднует победу в Кубке Испании. К футболистам присоединились десятки лодок и яхт

Бильбао на воде.

В прошлом испанский флот заметно уступал французскому и английскому, что не помешало сейчас «Атлетику» из Бильбао собрать огромное количество плавсредств для празднования победы в Кубке Испании.

6 апреля команда Эрнесто Вальверде в финале обыграла «Мальорку». Основное время завершилось со счетом 1:1, а по пенальти баски были сильнее − 4:2. Это первый успех для «Атлетика» с сезона-1983/84, когда команда выиграла Ла Лигу, Кубок и Суперкубок.

Первая часть празднований победы в Кубке этого сезона прошло на земле: футболисты и тренерский штаб прокатились по улицам Бильбао на двухэтажном автобусе с открытым верхом. Однако этого им показалось мало и на 11 апреля они организовали водную прогулку, которая получила название La Gabarra, что в переводе с испанского означает «баржа».

Последний раз La Gabarra проходила в Бильбао ровно сорок лет назад, потому для города она стала долгожданным событием. За это время выросло несколько поколений, которые видели подобное лишь на фотографиях.

Участие в празднике мог принять любой, у кого есть весельная лодка, яхта, баржа или любое другое похожее средство для плавания по воде. «Регата» стартовала у входа в Бискайский залив и продолжилась по реке Нервьон. Для свободного прохода по воде перекрыли для транспорта все мосты, которые встретятся на пути у «Атлетика» и болельщиков, которые присоединились к любимому клубу.