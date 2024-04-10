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Эрлинг Холанд получил удар по щеке от арбитра в перерыве матча «Манчестер Сити» - «Реал Мадрид»

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Эрлинг Холанд направлялся в раздевалку в перерыве матча «Реал»-»Сити» и, поравнявшись с арбитром встречи Франсуа Ле Тексье, неожиданно получил от последнего удар по лицу. Судья активно жестикулировал во время диалога с Дани Карвахалем и случайно задел нападающего.

Момент сразу завирусился в сети, и фанаты смогли интерпретировать его по-своему:

💭«Арбитр ударил Холанда по щеке, чтобы посмотреть, проснется ли он во втором тайме».

💭«Судья просто не хотел, чтобы Холанд был незаметен и после перерыва».

💭«Судья попытался его разбудить».

💭«Холанд был настолько незаметен в первом тайме, что арбитр просто не знал, что он на поле».

Первый тайм четвертьфинального матча Лиги чемпионов в испанской столице выдался для Холанда непростым, поскольку он отдал всего четыре передачи. Он также смог нанести лишь один удар по воротам соперника, который отразил вратарь «Реала» Андрей Лунин.

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