Эрлинг Холанд получил удар по щеке от арбитра в перерыве матча «Манчестер Сити» - «Реал Мадрид»
Эрлинг Холанд направлялся в раздевалку в перерыве матча «Реал»-»Сити» и, поравнявшись с арбитром встречи Франсуа Ле Тексье, неожиданно получил от последнего удар по лицу. Судья активно жестикулировал во время диалога с Дани Карвахалем и случайно задел нападающего.
Момент сразу завирусился в сети, и фанаты смогли интерпретировать его по-своему:
💭«Арбитр ударил Холанда по щеке, чтобы посмотреть, проснется ли он во втором тайме».
💭«Судья просто не хотел, чтобы Холанд был незаметен и после перерыва».
💭«Судья попытался его разбудить».
💭«Холанд был настолько незаметен в первом тайме, что арбитр просто не знал, что он на поле».
Первый тайм четвертьфинального матча Лиги чемпионов в испанской столице выдался для Холанда непростым, поскольку он отдал всего четыре передачи. Он также смог нанести лишь один удар по воротам соперника, который отразил вратарь «Реала» Андрей Лунин.