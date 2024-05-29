Сравнение, которое не понравится фанатам Месси - по этому показателю Роналду действительно лучше
Криш очень много забивает.
В завершившемся сезоне чемпионата Саудовской Аравии нападающий «Аль-Насра» забил 35 голов в 31 матче, став лучшим бомбардиром турнира.
В течение карьеры Роналду также становился лучшим бомбардиром сезона в АПЛ, Ла Лиге и Серии А. Португалец стал первым футболистом в истории, которому удалось возглавить список лучших бомбардиров в высших лигах 4 разных стран.
Помимо этого, Криштиану показал лучший результат в истории лиги - 35 голов и 11 ассистов в 30 матчах лиги. Он побил рекорд 18 мая, когда сделал 44-е результативное действие.
В то время как Роналду забил 35 голов за один сезон, Лео Месси после ухода из «Барселоны» забил всего 33 гола - 22 мяча в 58 матчах за «ПСЖ» и 11 в 16 играх за «Интер Майами».
То, что подарил нам Лео в декабре 2022 несравнимо ни с чем. Это вершина спорта, мечта.
Сейчас абсолютно по фану сколько забивает Лео и уж тем более кринж. Без великих побед, а их у роналду нет более пяти лет, вся эта статистика для детей, которые любят сравнивать.
Для истории все закончилось 18.12.2022.