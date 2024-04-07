Гвардиола назвал 2 детали в тактике «Реала», которые пугают его больше всего

Пеп Гвардиола обеспокоен темпом игры «Реала» в преддверии матча на следующей неделе.

«Да, я знаю, почему это произошло сегодня, и вы правы. Мы должны исправить это, иначе будет трудно», - сказал Гвардиола, отвечая на вопрос о том, что его команда пропустила два мяча от «Кристал Пэлас» в быстрых атаках.

«У них [у «Реала»] много достоинств. Одно из них - скорость и переходные фазы», - сказал испанский тренер.

Действительно, «Реал» - лучшая команда в переходных фазах в мировом футболе. К тому же, у мадридцев есть сверхбыстрые Родриго, Винисиус и Браим Диас.

«Ман Сити» любит играть с высокой линией обороны, чтобы зажать соперника, но это может сыграть на руку «Реалу». Нас ждет тактическая битва.