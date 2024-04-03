🤯 Роналду забил два штрафных за один матч! Теперь у Криштиану 63 гола со стандартов, но он все равно не догнал Месси 😱

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил два штрафных удара в одной игре!

Это 62-й и 63-й реализованный стандарт португальца.

Он догнал Месси?

Почти. Аргентинец забил 65 штрафных ударов. Кроме того, Лео тратит на один гол примерно 16,2 матча, тогда как Криштиану требуется 19,3 игры, чтобы отличиться.

Забивал ли Лео дважды за матч со штрафных? Не поверите, но он делал это три раза: против «Севильи» (сезон-2015/16), «Эспаньола» (2018/19) и «Сельты» (2019/20).

Месси остается королем штрафных ударов, но претендент в двух шагах.