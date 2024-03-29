Эффект Алонсо: меньше, чем за минуту объяснил своему игроку, как правильно бить со штрафного

Настоящее волшебство.

Сегодня стало известно, что Хаби Алонсо не покинет «Байер» по окончании сезона. Ожидается, что испанец останется на посту главного тренера леверкузенцев как минимум до июня 2025 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

При этом в контракте Алонсо будут действовать отступные, а само соглашение с «Байером» рассчитано до июня 2026-го. По данным источника, «Бавария» готова ждать до нынешнего лета, пока Алонсо не примет официального решения.

Мюнхенцев можно понять - судя по видео ниже, тренер Алонсо может творить настоящие чудеса.