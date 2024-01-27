Роналду постит смеющиеся эмоджи после каждого успеха Месси, а иногда подключает иронию. Точно уважают друг друга?

Сопернество Криштиану Роналду и Лео Месси вряд ли когда-то закончится – их будут сравнивать при любом удобном случае. На различных церемонях обе легенды регулярно отдают честь друг другу, проявляя уважение.

Однако болельщики заметили, что после больших побед Месси Роналду постит эмоджи с улыбкой или реагиурет с иронией.

Как считаете, что кроется под этими символами?