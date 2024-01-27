Роналду постит смеющиеся эмоджи после каждого успеха Месси, а иногда подключает иронию. Точно уважают друг друга?
Сопернество Криштиану Роналду и Лео Месси вряд ли когда-то закончится – их будут сравнивать при любом удобном случае. На различных церемонях обе легенды регулярно отдают честь друг другу, проявляя уважение.
Однако болельщики заметили, что после больших побед Месси Роналду постит эмоджи с улыбкой или реагиурет с иронией.
Как считаете, что кроется под этими символами?
Уважением там и не пахнет.
Португалец7 🐫🇵🇹
Без комментариев.
В результате продавливания Месси не продавил ни одного аргентинца аж со времен Маскерано, и друга Неймара, который мечтал вернуться обратно. Зато продавил Дембеле, лейтенанта Гризманна и бесконечный неликвид, на котором хунта Барто грели руки.
Ну а пиар отдельная тема, тут круче Переса и Мендеша никого нет. Куда папаше Месси с ними тягаться.
Но роналду не Месси, Пеле и Марадона, что бы над головой поднять величайший трофей в истории спорта на глазах миллиардов.
Против триумфа на ЧМ Аргентины во главе с Лео, у кринжа нет аргументов.
18.12.2022 была поставлена точка в спорах. У Месси сейчас если и есть с кем то спор, так это только Пеле.
Вот по этой причине роналду истерит и уже не стесняясь кидается в Лео помоями в публичном пространстве. Это поведение проигравшего.