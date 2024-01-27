Гаспачо
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Роналду постит смеющиеся эмоджи после каждого успеха Месси, а иногда подключает иронию. Точно уважают друг друга?

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Сопернество Криштиану Роналду и Лео Месси вряд ли когда-то закончится – их будут сравнивать при любом удобном случае. На различных церемонях обе легенды регулярно отдают честь друг другу, проявляя уважение.

Однако болельщики заметили, что после больших побед Месси Роналду постит эмоджи с улыбкой или реагиурет с иронией.

Как считаете, что кроется под этими символами?

21 комментарий
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Человек, который считает, что ЗМ и The Best утратили авторитет, слишком много ими интересуется.
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Это не улыбка, это истерики. Жаба его душит, вот и бросается истеричными смайликами.
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Банальная человеческая зависть и ничего более.
Уважением там и не пахнет.
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Нет уже никакого соперничества. Криш уже это сам давно принял. А таких онлайн тролей, как он, пруд пруди. Уверен, Лео (и не только...) смеётся над его истериками.
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У Роналду одержимость быть лучшим. Вся его карьера - следствие этой одержимости. Он доказал всем, что благодаря своей работе и психологии можно стать одним из лучших. Но одновременно он доказал, что не всегда желания совпадают с возможностями - на его пути к Олимпу встал всего один человек.
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Зависть этого Португальца7 давно всем известена к гению футбола - Лео Месси.
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Месси в ответ может поставить восемь смеющихся смайликов. Вот это был бы тончайший троллинг 😁
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Ответ Артем Павлычев
что Месси – полный гарбич, а КРИШТИАНУ РОНАЛДУ – КОРОЛЬ МИРОВОГО ФУТБОЛА!!! ¡HALA MADRID!🏆🤍🤍🤍🔥🔥🔥
Лео Месси10 🐐🇦🇷
Португалец7 🐫🇵🇹
Без комментариев.
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Ответ GerbertS
мне ментально более близка модель поведения Лео, хоть я и за Мадрид. Но при всем этом, широко известны примеры мерзотного поведения и его. по продавливанию "своих" друзей, тренеров, его уход из барсы и т.п. При всем этом, его всегда пытаются выставлять как именно чуть ли не святого, хотя он спортсмен и бизнесмен как и большинство остальных, работающих на принципах конкуренции и использующие пиар в достижении целей и денег. Отдельная история - миллион ЗМ, которые как раз и дискредитировали такого рода премии до уровня конкурсов "мисс Вселенная".
Такие "правдивые" истории как раз на болельщиков Мадрида и расчитаны, видимо. И прочих объективных)
В результате продавливания Месси не продавил ни одного аргентинца аж со времен Маскерано, и друга Неймара, который мечтал вернуться обратно. Зато продавил Дембеле, лейтенанта Гризманна и бесконечный неликвид, на котором хунта Барто грели руки.
Ну а пиар отдельная тема, тут круче Переса и Мендеша никого нет. Куда папаше Месси с ними тягаться.
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Тут не хватает фанатского пасквиля, на который он написал factos. Чтобы было полное впечатление о его одержимости.
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Ответ Андрей Евсеенко
Криш просто написал мнение множества людей. Любимчику фифа и на поле выходить не нужно, за него все равно проголосуют не смотря на результаты. Включить сейчас месси в список номинантов на лучшего игрока группового этапа лч и за него голоса все равно отдадут, даже не думая о том, что он там не играл
Множества людей? Это интересно кто? Его недалекие фанаты? Ну вы как и кумир корчитесь от зависти и обиды за то, что остались позади аьсолютного величия. А ведь на пути к этому надо было одолеть хотя бы Марокко.
Но роналду не Месси, Пеле и Марадона, что бы над головой поднять величайший трофей в истории спорта на глазах миллиардов.
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Он просто понял что исторически проиграл Месси.
Против триумфа на ЧМ Аргентины во главе с Лео, у кринжа нет аргументов.
18.12.2022 была поставлена точка в спорах. У Месси сейчас если и есть с кем то спор, так это только Пеле.
Вот по этой причине роналду истерит и уже не стесняясь кидается в Лео помоями в публичном пространстве. Это поведение проигравшего.
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Ответ Right Authoritarianism
лучше 4 смеющихся и 4 эмодзи грабителя
Душнильность и троллинг - это разные вещи ))
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Нужно посмотреть как себя всегда достойно ведёт Лео Месси, что на поле, что в повседневной жизни, и как вызывающе и завистливо ведёт себя этот Португалец7, и его фанаты.
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Ответ С дивана виднее
У Роналду одержимость быть лучшим. Вся его карьера - следствие этой одержимости. Он доказал всем, что благодаря своей работе и психологии можно стать одним из лучших. Но одновременно он доказал, что не всегда желания совпадают с возможностями - на его пути к Олимпу встал всего один человек.
Ну не один, там их трое - Месси, Пеле и Марадона.
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Ответ Right Authoritarianism
лучше 4 смеющихся и 4 эмодзи грабителя
У 🐓 все ЗМ украденные. Получается, счет по честным ЗМ 4>0 в пользу Месси)
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