Ого! Близкий друг Роналду раскритиковал премию The Best и поставил под сомнение заслуги Месси😱

В комментариях будет горячо.

Журналист Эду Агирре - близкий друг Роналду - опубликовал послание ненавистникам Криштиану:

«Как ваши дела, детишки? Обращаюсь к тем, кто говорит о том, что Криштиану нужно завершить карьеру, и все кончено, ему же 39 лет.

Криштиану всегда на ведущих ролях. Неважно, в какой лиге он играет, какой тренер его тренирует или какая у него команда. Он делает разницу. Он лучший бомбардир в истории футбола. Знаете ли вы, что это значит? Ему приближается 39 лет, а он все еще держит рот на замке.

Ему не нужно окружать себя друзьями. Куда бы он ни пошел, он добивается успеха, потому что живет футболом🤣 Он думает о футболе 24 часа в сутки. Он лучший игрок в истории.

При этом премию The Best отдают другим, но почему? Потому что они ничего не сделали, просто французскую лигу и Кубок Американской лиги? Месси стыдится себя и не поделился ни одним видео в социальных сетях об этом. Он не гордится получением награды. Пожалуйста, не защищайте его больше.

Наконец, детишки, знаете, в чем разница? Когда Криштиану отправился в Саудовскую лигу, лучшие игроки отправились в Саудовскую лигу. Когда Месси отправился в Американскую лигу, к нему пошли только его друзья».

Хватит уже, дискуссия окончена🤣🤫»

15 января Лионель Месси стал обладателем приза ФИФА лучшему игроку года. Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины получил награду The Best, опередив форвардов Килиана Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции) и Эрлинга Холанда («Манчестер Сити», сборная Норвегии).

Месси стал игроком года по версии ФИФА в третий раз. Впервые приз The Best он получил в 2019-м, во второй раз – в прошлом году.