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Ого! Близкий друг Роналду раскритиковал премию The Best и поставил под сомнение заслуги Месси😱

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В комментариях будет горячо.

Журналист Эду Агирре - близкий друг Роналду - опубликовал послание ненавистникам Криштиану:

«Как ваши дела, детишки? Обращаюсь к тем, кто говорит о том, что Криштиану нужно завершить карьеру, и все кончено, ему же 39 лет.

Криштиану всегда на ведущих ролях. Неважно, в какой лиге он играет, какой тренер его тренирует или какая у него команда. Он делает разницу. Он лучший бомбардир в истории футбола. Знаете ли вы, что это значит? Ему приближается 39 лет, а он все еще держит рот на замке.

Ему не нужно окружать себя друзьями. Куда бы он ни пошел, он добивается успеха, потому что живет футболом🤣 Он думает о футболе 24 часа в сутки. Он лучший игрок в истории.

При этом премию The Best отдают другим, но почему? Потому что они ничего не сделали, просто французскую лигу и Кубок Американской лиги? Месси стыдится себя и не поделился ни одним видео в социальных сетях об этом. Он не гордится получением награды. Пожалуйста, не защищайте его больше.

Наконец, детишки, знаете, в чем разница? Когда Криштиану отправился в Саудовскую лигу, лучшие игроки отправились в Саудовскую лигу. Когда Месси отправился в Американскую лигу, к нему пошли только его друзья».

Хватит уже, дискуссия окончена🤣🤫»

15 января Лионель Месси стал обладателем приза ФИФА лучшему игроку года. Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины получил награду The Best, опередив форвардов Килиана Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции) и Эрлинга Холанда («Манчестер Сити», сборная Норвегии).

Месси стал игроком года по версии ФИФА в третий раз. Впервые приз The Best он получил в 2019-м, во второй раз – в прошлом году.

16 комментариев
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Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты.
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2 🐓 сидят на коленях у друг друга и обсуждают награды Месси, вот это позор...
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еще Бадра к ним туда третьего, чтобы МММ возродить
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Одержимость к Месси просто нереально
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На коленях сидит ещё одна любовь,Бадр за ревнует)))
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Ну, а чем он не прав?
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Спасибо, что держите в курсе. Очень интересно. Нет.
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Никогда такого не было и вот опять
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Симпатичный мальчик этот журналист. Сидя на коленях, в объятии Криша. разве он мог что-то другое сказать???? Они хорошо смотрятся вместе…..😃😃
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Он головой умеет думать. В лигу СА пошли играть за деньги, а в Америку потому что друзья. Лучше промолчал или сказал что ты лучший. Я же твой друг.
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Сколько можно повторять одни и те же новости? Минус.
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конечно много Месси глоров стригерил ,но объективно Месси получил эту награду непонятно за что ,как и половину предыдущих. Кстати таких тут море,которые за своего кумира или клуб –перестают быть объективны
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Роналду проиграл Месси на поле. Теперь ведет информационную войну. Неужели быть вторым это позор? Не помню, чтобы Марадона так вел себя по отношению к Пеле.
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спасибо, что даже 100500 лет спустя, вы все еще добавляете тэг Ювентус к каждой «новости» о Роналдо.
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Ответ Александр Кораблев
Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты.
51др?
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Ответ VERBLYUD
2 🐓 сидят на коленях у друг друга и обсуждают награды Месси, вот это позор...
и обсуждают третьего 🐓
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